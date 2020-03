La Fundació Clínic recapta fons per fer front a la pandèmia

La Fundació Clínic i la plataforma de microfinançament Migranodearena.org han llançat una campanya per recaptar 150.000 euros, amb l'objectiu d'ajudar a cobrir les despeses assistencials, materials i d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona durant la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, ha informat la plataforma en un comunicat aquest dimecres.

"Dins del Clínic hi ha dos equips d'investigació que estan cercant una solució per mitigar els efectes del coronavirus i que necessiten fons per poder sufragar el seu treball", ha explicat el fundador de Migranodearena.org i impulsor de la campanya, David Levy, en declaracions a Europa Press.

La Fundació Clínic, creada el 1989 per donar suport a la tasca mèdica i d'investigació de l'hospital, va llançar la campanya per iniciativa de la plataforma el divendres 14 de març i ha recaptat en quatre dies prop de 22.000 euros, aportats per uns 570 donants.

Segons Levy, tots els fons que es van recaptant s'estan invertint en projectes que l'Hospital Clínic ja té en marxa; encara que la fundació comunicarà als donants la destinació concreta dels recursos que aportin i quins seran els resultats.

"La pandèmia del COVID-19 és un repte de salut en el qual s'està treballant amb la màxima coordinació i eficàcia assistencial, però també és necessari fer front a la malaltia des del vessant científic", ha afirmat la fundació.