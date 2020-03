L'OMS desaconsella l'ús de l'ibuprofèn per tractar el coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha rebutjat l'ús de l'ibuprofèn per tractar la malaltia provocada pel nou coronavirus, anomenada Covid-19, si bé ha reconegut que el seu ús no provoca cap efecte negatiu.

L'organització de les Nacions Unides s'ha pronunciat així després de consultar a metges que tracten amb pacients infectats per coronavirus, insistint que no s'estan reportant casos d'efectes negatius en aquells que han rebut ibuprofèn, però assegura que no ho recomana.

Precisament aquesta setmana, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha assegurat també que actualment no hi ha cap dada que permeti afirmar un agreujament de la infecció per Covid-19 amb l'ibuprofèn o altres antiinflamatoris no asteroidals.

Totes aquestes declaracions s'han produït després que el ministre de Sanitat francès, Olivier Véran, avisés que prendre ibuprofèn i altres medicaments antiinflamatoris pot empitjorar la infecció per coronavirus, pel que va recomanar als qui hi tinguin febre que prenen paracetamol.

«Estem consultant amb metges que tracten els pacients i no hem vist en els informes cap efecte negatiu, més enllà dels habituals que limiten el seu ús en certes poblacions», ha dit l'OMS, per reiterar que, tot i això, no recomana el seu ús a aquests pacients.