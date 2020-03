Endocrins aconsellen canviar begudes ensucrades i fregits per fruita i verdura

La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) recorda que alimentar-se bé és important per a la salut i, davant l'actual situació de confinament pel coronavirus que redueix la mobilitat de la població, ha posat èmfasi que aquests dies es duguin a terme una bona alimentació i per això aconsella planificar menús i canviar fregits i begudes ensucrades per fruites i verdures, entre altres mesures per evitar l'augment de pes.

El primer consell és planificar els menús, una organització setmanal o quinzenal de menú ajuda a realitzar una compra dels productes necessaris «evitant la improvisació amb aliments més calòrics». D'altra banda, assenyalen, «cal tenir en compte el nombre de comensals i les racions que s'han de preparar, atès que aquests dies no es rebrà visites».

Cal evitar l'abús d'aliments ultraprocessats. Admet que caduquen més tard, «de manera que es pot caure en la temptació d'incloure'ls en la cistella de la compra»; també evitar refrescs ensucrats, per la qual cosa aconsella substituir les begudes gasoses o sucs amb alt percentatge de sucre per aigua, cafè o infusions.

Una altra de les recomanacions passa per triar aliments saciants i saludables, per evitar la ingesta de grans quantitats o tornar a tenir gana al cap de poc temps de menjar. Són recomanables aliments com: llegums, fruits secs, carns magres, peix, ous i lactis. A més, cal prioritzar cereals integrals: pa, arròs, pasta.

Des de la SEEN recorda que cal anar amb compte amb picar entre hores, així s'ha de triar aliments saludables com confitats, crudités, torrades integrals amb tonyina, iogurt amb llavors i / o fruita, fruita seca, etc. D'altra banda, es recomana optar per fruites que aguantin més temps com poma, taronja o envasada en el seu suc. També, es pot disposar de verdura congelada i cuita, que facilita la conservació durant més temps.

En relació al Covid-19, la SEEN no considera prendre mesures extraordinàries més enllà d'extremar les normes d'higiene de manipulació d'aliments.«Tot i això, si una persona presenta febre o símptomes respiratoris, ha de pensar en el menjar com un tractament mèdic que l'ajudi a superar la malaltia», expliquen.

Així mateix, recorden que s'ha de practicar esport diàriament amb l'ajuda, si és necessària, de webs o RRSS que faciliten la pràctica d'exercici físic en el domicili, sol o en família. I si fer exercici no entra entre les opcions de la població, aconsella cuina saludable.