Set recomanacions per una alimentació saludable durant el confinament

7 recomanacions per una alimentació saludable durant el confinament

7 recomanacions per una alimentació saludable durant el confinament | PIXABAY

Els dies de confinament a casa que hem de seguir per a la neutralització del coronavirus han suposat una ruptura total de la rutina de les nostres vides diàries. Canvien els horaris, canvien les normes i també es poden produir canvis en l'alimentació, canvis no del tot saludables en alguns casos.

Així que no està de més recordar les recomanacions bàsiques que l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica facilita per mantenir una bona alimentació durant el període d'aïllament.

El primer que cal tenir clar és que aquestes pautes són vàlides tant per a persones sanes com per a aquells pacients de Covid-19, que estan complint el seu període de quarantena a casa.

I abans d'enumerar-les, és important recordar que, en tot cas, "l'alimentació, per si mateixa, no evita o cura la infecció per coronavirus, o per qualsevol altre virus".

Repassem les 7 claus per alimentar-nos millor durant l'aïllament:

1- La primera de les recomanacions està relacionada amb la hidratació. Encara que la nostra activitat física s'hagi vist molt reduïda, és important mantenir el consum regular d'aigua, fins i tot encara que no tinguem la sensació de set. En el cas de la gent gran, és recomanable que consumeixin almenys 1,8 litres diaris. I sí, és preferible optar per aigua abans que per un altre tipus de begudes que poden contenir sucres o excitants.

2- La segona pauta que ofereix l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica és prioritzar el consum de fruites i hortalisses. L'ideal és prendre 5 racions diàries entre els dos productes, per exemple 3 peces de fruita i 2 d'hortalisses.

3- Els llegums i els grans integrals també han de ser essencials en el nostre menjar diari. Optar, sempre que sigui possible, per cereals integrals en forma de pa integral, pasta o arròs integral. Tant aquests aliments com els llegums poden ser cuinats amb verdures, i així complementarem aquesta recomanació amb l'anterior.

4- Pel que fa als làctics, els experts són més partidaris que els adults consumeixin llet i iogurts desnatats. I per evitar la ingesta excessiva de sucres, hem d'optar sempre les versions naturals, és a dir, evitar les varietats amb sabors o aromes.

En aquest punt és important assenyalar que no existeixen evidències científiques sobre que els aliments lactis fermentats ajudin a l'increment de les defenses i, per tant, el seu consum no disminueix el risc de patir qualsevol tipus d'infecció.

5- Si ens referim als aliments d'origen animal, la freqüència de consum seria: incloure 3 o 4 vegades a la setmana la carn, excepte la carn vermella (vedella, xai o porc) que la limitarem a 1 ingesta setmanal. La millor opció són les carns d'aus (pollastre, gall dindi, etc.), conill i carns magres no derivades del porc. El peix pot formar part del nostre plat 2 o 3 vegades a la setmana, i els ous entre 3 i 4 vegades.

El que si hem de restringir és el consum d'embotits, carns fredes i carns grasses.

6- Una bona opció per completar els nostres plats diaris són els fruits secs, les llavors i, per descomptat, l'oli d'oliva. A més, productes com ametlles, nous, llavors de gira-sol o de carbassa poden consumir tant en la seva opció natural com torrats.

Però de nou aquí cal introduir una excepció, els fruits secs fregits, endolcits i salats no són una bona opció nutricional.

7- I en darrer lloc, encara que no per això menys important, una recomanació constant en qualsevol tipus d'alimentació saludable, res d'aliments ultra processats ??ni de menjar ràpid. El consum de croquetes, pizzes, lasanyes, canelons, hamburgueses precuinades l'únic que provocarà és l'augment del risc de patir sobrepès o obesitat. A més, en un període on el sedentarisme serà pràcticament inevitable, una dieta a base d'aquest tipus de productes podria augmentar el risc de patir malalties cròniques.

Aquestes pautes d'alimentació saludable no disten molt de les que els experts en nutrició i dietètica recorden habitualment. Però recordar-les i practicar-les en una època d'incertesa que genera ansietat ens poden ajudar a suportar de la millor manera les recomanacions que les autoritats sanitàries ens estan fent sota la premissa que, potser, és quedar-se a casa.

Una última recomanació de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica: quan anem al supermercat, al mercat de barri o les petites botigues d'alimentació, fem la compra de forma mesurada, solidària i ètica, perquè el subministrament d'aliments bàsics està garantit per les autoritats.