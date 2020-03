L'OMS recomana a les mares amb coronavirus donar la lactància amb mascareta

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recomanat a les dones infectades pel nou coronavirus que segueixin donant la lactància als seus nadons però que extremin les mesures d'higiene, utilitzin mascaretes i es rentin les mans abans i després de tocar al menor.

Encara que fins al moment no hi ha proves que les dones embarassades corrin un major risc de malaltia greu de coronavirus que la població en general, tot i que les transformacions que viuen els seus cossos i sistemes immunitaris són un factor de risc a les infeccions respiratòries.

Per aquest motiu, l'organització de Nacions Unides ha destacat la importància que prenguin precaucions per protegir-se contra la malaltia del Covid-19, i informin el personal mèdic sobre eventuals símptomes.

A més, l'OMS ha recordat que tampoc hi ha evidència que una dona pugui transmetre el virus al seu fetus o nadó durant el part i que, per ara, no s'ha detectat el microorganisme en mostres de líquid amniòtic o llet materna.



Atenció especial

Per això, ha avisat que totes les dones embarassades, fins i tot quan se sospiti o s'hagi confirmat que tenen Covid-19, tenen dret a rebre atenció d'alta qualitat abans, durant i després del part. Això inclou atenció de salut prenatal, neonatal, postnatal i mental.

Una experiència de part segura i positiva implica, com així ho ha destacat l'organisme, ser tractada amb respecte i dignitat, estar acompanyada per una persona de la seva elecció durant el part, tenir una comunicació clara per part de personal del servei de maternitat, i comptar amb estratègies adequades d'alleujament de dolor.

Ara bé, l'OMS ha puntualitzat que si se sospita o s'ha pogut confirmar que l'embarassada té el coronavirus, els treballadors de la salut han de prendre totes les precaucions adequades per reduir el seu risc d'infecció i el de tercers, inclosa la higiene de mans i l'ús d'indumentària de protecció com guants, bata i màscara mèdica.

Les embarassades han de prendre les mateixes precaucions que la resta de la població per evitar Covid-19 com, per exemple, rentant-se les mans amb freqüència amb un desinfectant de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó; mantenint una distància física amb les altres persones, i evitant llocs concorreguts; evitant tocar-se els ulls, el nas i la boca; i tenim una bona higiene respiratòria.

Finalment, l'OMS ha assegurat que les dones embarassades i les que hagin donat a llum recentment, incloses les afectades per la Covid-19, han d'acudir a les seves cites mèdiques de rutina, i no suspendre-les per la pandèmia. A més, l'organització ha demanat als països que donin prioritat a les embarassades que presentin símptomes per realitzar-los les proves corresponents de virus, i ha informat que seguirà revisant i actualitzant la informació i les orientacions que ofereix a mesura que disposi de més dades.