Consultori psicològic pel coronavirus

L'estat de confinament col·lectiu a què està sotmesa la població per prevenir l'expansió del coronavirus és una situació totalment nova per a la qual no estem especialment preparats. Aquest enclaustrament pot generar situacions d'estrès i alguns desequilibris personals. Per pal·liar en el possible aquests efectes negatius del Covid-19, Heia Psicologia i Diari de Girona posen en marca un servei de consulta psicològica telemàtica.

Des d'Heia Psicologia recorden que estem en una situació excepcional pel drama que representa una pandèmia mundial que té a gran part del planeta confinat a la seva llar. Afegeixen que el consultori que es posa en marxa vol contribuir en la mesura del possible a aplacar aquest estat d'angoixa, tensió, nerviosisme i per què no, pànic, que sembla que es va estenent lentament en tota la població.

"Coronavirus 24 hores al dia, a tots els mitjans, permanentment connectats i això, com no, sobredimensiona i esbiaixa la interpretació i valoració que fem del virus i de la seva propagació. Tot plegat ens ha col·locat en una situació de temor i por davant l'amenaça que representa i ha accentuat el sentiment de feblesa de l'individu davant la naturalesa", apunten.

Podeu fer arribar arribar les vostres preguntes al voltant de les afectacions psicològiques que ens està suposant la convivència amb el COVID-19 clicant en el següent enllaç.

Envia les teves preguntes