El món es podria quedar aviat sense guants

El món s'encamina a una escassetat de guants imminent, agreujada per les mesures per contenir el letal coronavirus al país dominant en la seva producció: Malàisia.

L'associació de fabricació de guants del país, els membres de la qual produeixen 3 de cada 5 guants utilitzats a tot el món, ha advertit d'un «dèficit crònic» d'aquest material mèdic essencial, ja que les plantes s'han vist obligades a reduir la dotació de personal a causa de les mesures de confinament a Malàisia. Top Glove Corp BHD, el major productor mundial, va dir que la demanda dels Estats Units, Europa i altres nacions supera la seva capacitat, i que el compliment de les comandes va amb quatre mesos de retard.

Malàisia ha restringit el moviment en tot el país, va ordenar el tancament de nombroses empreses i va demanar a moltes altres que mantinguessin la màxima quantitat possible de treballadors a casa per frenar la propagació del patogen. La majoria dels fabricants de guants han rebut una exempció per mantenir el personal de les seves fàbriques, en un 50%, i algunes de les companyies tenien previst reunir-se amb un alt càrrec del Ministeri de Comerç el dijous per sol·licitar l'autorització a operar amb una força laboral completa, segons l'Associació de Fabricants de Guants de Goma de Malàisia.

Governs de tot el món estan tractant desesperadament d'adquirir i fer provisió de subministraments mèdics essencials, com màscares, respiradors i bates, davant l'escassetat a la qual s'enfronten metges i infermeres de primera línia. Això està obligant molts grans fabricants a tenir en funcionament les fàbriques les 24 hores del dia per a satisfer la demanda.

Tot i això, els fabricants de guants de Malàisia han de frenar la producció a mesura que el país lluita contra una segona onada d'infeccions per coronavirus. «La demanda d'avui és anormal. Els hospitals s'estan quedant sense guants», va dir Denis Low, que presideix l'associació de fabricants de guants en una entrevista telefònica dijous. «No podem subministrar la quantitat que volem. No és una decisió nostra». Low va dir que els membres de l'associació es reunirien amb Azmin Ali, el ministre de Comerç i Indústria, dijous per sol·licitar l'exempció addicional.

La indústria de Malàisia abasteix al voltant del 67% de la demanda mundial de fins a 345.000 milions d'unitats a l'any, va dir. També se li ha demanat que doni prioritat a les necessitats de país, abans que a la resta del món. Fins i tot a plena capacitat, els productors de Malàisia no podran satisfer la necessitat actual.

Top Glove va dir que està rebent comandes de fins a 2.600 milions de guants a la setmana, el doble de la seva capacitat total. La companyia, que subministra poc més d'una quarta part dels guants del món, va rebre fa poc una exempció per contractar personal en les seves línies de producció. «Estem funcionant les 24 hores, dos torns a la planta de producció», va dir Lim Wee Chai , president executiu de Top Glove. «Sens dubte, ja hi ha una escassetat».