Coneix els nous símptomes relacionats amb la Covid-19: la dificultat de parlar o moure's

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat el seu document de 'Preguntes i respostes sobre la malaltia per coronavirus' per incloure la dificultat de parlar o moure's com nous símptomes relacionats amb la Covid-19.

Aquests s'uneixen als més habituals que provoca el coronavirus com la febre, la tos seca, el cansament, dificultat per respirar o opressió al pit, així com congestió nasal, mal de cap, conjuntivitis, diarrea, pèrdua de gust o l'olfacte , erupcions cutànies o canvis de color en els dits de les mans o els peus.

Segons recorda l'organisme de Nacions Unides, el 80% de les persones que pateixen Covid-19 es recuperen sense necessitat d'acudir a l'hospital, si bé una de cada cinc experimenten un quadre greu pel qual han de ser ingressades, especialment aquelles que pateixen hipertensió arterial, problemes cardíacs o pulmonars, diabetis o càncer.

No obstant això, l'OMS recorda que "qualsevol persona" pot contagiar-se de virus i caure "greument malalta", de manera que destaca la necessitat que tots aquells que tinguin febre o tos i, a més, respirin amb dificultat, sentin dolor o opressió al pit o tinguin dificultats per parlar o moure sol·licitin atenció mèdica immediatament.

Si és possible, afegeix, es recomana trucar primer al professional sanitari o centre mèdic perquè aquests remetin al pacient a l'establiment sanitari adequat. Així mateix, recorda la importància d'acudir a centre amb mascareta i, en la mesura del possible, mantenir-se a un metre de distància dels altres i no tocar les superfícies amb les mans.

"És important mantenir-se, almenys, a un metre de distància dels altres. Les gotícules poden caure sobre els objectes i superfícies que envolten a la persona, com taules, poms i baranes, de manera que altres persones poden infectar-se si toquen aquests objectes o superfícies i després es toquen els ulls, el nas o la boca. Per això, és important rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb un desinfectant a base d'alcohol", destaca l'OMS en el document.

