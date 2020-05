Un expert augura que en poques setmanes hi haurà un nivell de contagi proper a 0

El cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Benito Almirante, ha assegurat que "en poques setmanes estarem en un nivell de contagi pràcticament zero" de la Covid-19.

En declaracions a TV3, Almirante ha afirmat que "la situació està sota control i que el nombre de casos nous cada dia és extraordinàriament baix".

A més, ha indicat que al seu centre hospitalari hi ha dies en els quals no ingressa cap malalt nou i que el dia que més pacients són ingressats la xifra no és superior a dues persones.

Ha informat també que en l'última setmana únicament ha entrat a la UCI un nou malalt.

En aquest sentit, Almirante ha dit que no hi ha casos greus i que el volum de casos diagnosticats és de caràcter lleu, el que explica que siguin atesos a l'Atenció Primària.

D'altra banda, ha subratllat que moltes persones tenen símptomes de tenir el coronavirus, però que la majoria de test són negatius, ja que, del contrari, "la malaltia estaria corrent molt a nivell comunitari".

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron ha destacat també que la població, seguint les indicacions sanitàries, ha anat al sistema de salut si ha tingut símptomes, tot i que ha dit que "caldria analitzar si les recomanacions de les autoritats sanitàries són sempre les més aconsellables".