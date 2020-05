L'OMS atura els assajos amb hidroxicloroquina en detectar-se una major mortalitat entre els pacients que rebien el tractament

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat avji que l'organisme aturarà temporalment els assaigs clínics amb hidroxicloroquina en pacients de COVID-19, en detectar-se un major índex de mortalitat en malalts que van rebre aquest tractament.

La decisió, una mesura de cautela que podria ser revisada, s'ha pres després de la publicació divendres passat a la revista mèdica The Lancet d'un estudi en el qual s'assenyalaven majors taxes de mortalitat en pacients en els quals s'havien assajat tractaments amb hidroxicloroquina , usada habitualment contra la malària.

"Després de llegir la publicació, vam decidir a la llum d'aquests dubtes ser cauts i suspendre temporalment l'afiliació a aquest medicament", va explicar la cap de científics de l'OMS, Soumya Swaminathan Chief Scientist.

Després de la pausa en els assajos, l'OMS continuarà recopilant dades per confirmar els publicats per The Lancet i revisarà la decisió en futures reunions al costat de responsables mèdics dels països que duen a terme els assajos patrocinats per l'organització, sota el programa Solidarity Trial.

La mesura cautelar, que podria afectar països com Brasil (qui la setmana passada havia aprovat l'ús generalitzat de la hidroxicloroquina en pacients de COVID-19) en principi no s'aplica a la cloroquina, de la qual l'anterior és un derivat i que també està inclosa en els assajos clínics de l'OMS.

Més de 400 hospitals en 35 països, entre ells Espanya, participen en els Solidarity Trials, en els quals s'ha reclutat 3.500 pacients.

Altres assaigs clínics patrocinats per l'OMS prova en pacients l'antiviral remdesivir (normalment usat contra l'Ebola), una combinació de lopinavir i ritonavir (comunament usats per a portadors de VIH) i la interferon beta, habitual tractament contra l'esclerosi múltiple.