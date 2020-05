Una vacuna, en fase d'assaig amb humans a Austràlia

L'empresa de biotechnology nord-americà Novavax ha anunciat l'inici dels assajos clínics d'una vacuna experimental comptar el coronavirus en 130 persones, de manera que són ja 10 els projectes en marxa amb assajos en humans.

Aquest mateix dilluns serà vacunat el primer individu a Austràlia. Les proves de la vacuna, anomenada NVX-CoV2373, es desenvolupen a Austràlia en dues ubicacions diferents, informa la televisió australiana CNN.

La vacuna ha aconseguit alts nivells d'anticossos en les proves prèvies, segons un comunicat de l'empresa difós aquest dilluns. "Aquests resultats donen proves sòlides que la vacuna candidata serà altament immunogènica en humans, de manera que protegirà de la COVID-19 i ajudarà a controlar el contagi d'aquesta malaltia", indica Novavax.

L'empresa espera tenir els resultats de l'assaig clínic al juliol, amb el que podria passar a una segona fase d'assajos amb una població més àmplia i en diferents països d'el món per avaluar la seguretat i eficàcia de la vacuna.

En qualsevol cas, l'empresa començarà a produir la vacuna abans de saber els resultats definitius, perquè si són positius pugui estar disponible com més aviat. La fabricació compta amb una injecció de 388 milions de dòlars de la Coalició per a la Preparació per a les Innovacions epidèmiques (CEPI, per les sigles en anglès), una organització publicoprivada.

Des de l'empresa han assegurat a la CNN que hi haurà 100 milions de dosis de la vacuna per a finals d'any i 1.000 milions per a l'any 2021.