La gent gran, la que ha patit més desnutrició en la pandèmia

Les persones grans són les més "vulnerables" i els que han patit més "desnutrició" a la pandèmia, ha alertat aquest dimecres el Catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat CEU San Pablo i president de la Fundació Espanyola de la Nutrició, Gregorio Varela.

Varela ha participat en la conferència per internet organitzada per la Fundació Edat & Vida titulada "Com influeix l'alimentació en la salut de la gent gran? Solucions nutricionals en les noves atencions de llarga durada".

"Hem de parar especial atenció a les persones majors de 80 anys, que són el grup poblacional que més creix, però el més desconegut pel que fa a requeriments nutricionals. Són les persones més vulnerables, les que més han patit durant la pandèmia, i les que pateixen més desnutrició, sigui per defecte o per excés", ha dit Varela.

El catedràtic ha recordat que "és fonamental garantir les ingestes mínimes de nutrients en els diferents nivells assistencials per reforçar el seu sistema immunològic".

En la conferència també hi ha intervingut el director general i director mèdic de Brudylab, Jaume Borràs, que ha cridat a protegir millor la gent gran "garantint-los una dieta completa i suficient, amb l'aportació diària de nutrients i micronutrients, i complementar-la amb suplements alimentaris".

Per la seva banda, una altra experta, Beatriz de Diego, coordinadora del servei de nutrició i dietètica de Compass Group, ha posat l'accent en els factors que augmenten el risc de malnutrició, entre ells la pèrdua de la capacitat de mastegar, i la importància de dotar de textura i sabor dels aliments triturats.

"Hem de plantejar tots els menús amb l'objectiu de millorar l'aportació nutricional i, alhora, adaptar-los perquè no perdin la seva textura, el seu gust, la seva olor; l'aspecte emocional del menjar també és molt important", ha sostingut.

Finalment, els participants han ressaltat la necessitat d'elaborar un document de consens sobre les necessitats nutricionals en residències i hospitals, amb les seves despeses associades.