L'alerta d'un microbiòleg: "L'impacte col·lateral de la COVID-19 en morts serà brutal"

L'expert en microbiologia Pere-Joan Cardona assegura que els esforços en recerca focalitzats en combatre la COVID-19 incrementarà en un milió i mig el nombre de morts per altres malalties. "L'impacte colateral en morts serà brutal. Quan s'analitzi ens demanarem: però què vam fer?". Ho va dir durant una entrevista amb el periodista Xavier Domènech en un acte organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.

Cardona lidera l'assaig clínic vacuna Ruti de la tubercolosi per enfortir el sistema immunitari dels professionals sanitaris amb risc d'infectar-se amb el SARS-COV2. Segons va explicar, d'arribar a bon port, "seria una defensa de primera línia fins que no arribi la vacuna específica", una vacuna que no preveu que estigui a disposició de tota la població catalana fins a finals del 2021 i principis del 2022.

Cardona va parlar de la necessitat que la ciutadania continuï mantenint les mesures preventives i de la importància del confinament per aturar la propagació del virus.