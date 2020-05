Problemes de salut digestiva? Alguns consells per cuidar-la

Aproximadament la meitat de la població pateix algun tipus de problema en la funció gastrointestinal, segons un recent article publicat a la revista científica Gastroenterology. En el Dia Mundial de la Salut Digestiva, que se celebra cada 29 de maig, els experts adverteixen de la importància d'abordar correctament aquest tipus de problemes que afecten en gran mesura a el dia a dia de les persones que el pateixen i, a més, poden derivar en patologies més complexes.

El professor Humberto Martin Brieva, de el departament de Microbiologia i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), explica, en aquest sentit, el paper que juguen els aliments i begudes fermentades en la nostra salut gastrointestinal i, en particular, en la nostra microbiota, fonamental per a un correcte benestar.

Ingesta d'aliments fermentats



"La ingesta d'aliments fermentats s'ha relacionat amb la prevenció de malalties cardiovasculars o metabòliques, com la diabetis, així com amb la millora de l'estat immunitari o cognitiu i, per descomptat, el nostre procés de digestió. Els estudis científics van aportant un major coneixement als mecanismes fisiològics subjacents a aquests beneficis. Algunes revisions de la literatura científica ja recullen nombroses evidències en aquest sentit. Un exemple és la publicació titulada 'Healthbenefitsoffermentedfoods: microbiota and beyond' ", destaca l'expert.

Els aliments fermentats formen part de la nostra cuina tradicional i el seu consum està clarament en auge. Un exemple d'això és que conformen aproximadament un terç de la nostra dieta habitual, sent els més habituals els confitats, formatges, iogurts, embotits o pans de massa mare; així com les begudes fermentades, com la cervesa, el vi o la sidra.

"Aquesta realitat està lluny de ser una moda passatgera, de fet, els processos de fermentació compten amb una tradició mil·lenària que proporciona als aliments més seguretat i qualitat, així com beneficis per a la salut dels que els consumeixen. Amb l'augment de la consciència sobre els beneficis per a la salut dels aliments fermentats, la seva preferència s'ha vist incrementada significativament en dècades recents ", puntualitza el professor Martín Brieva.

En què consisteix la fermentació?



Els aliments i les begudes fermentades són el resultat de la transformació de matèries primeres alimentàries per part dels microorganismes i dels enzims que aquests produeixen. Aquestes matèries primeres procedeixen de múltiples orígens: cereals, fruites, llet, vegetals, carns o fins i tot peix. Martín Brieva explica que, "la diversitat de metabòlits produïts en la fermentació contribueix a la seva preservació i limita el creixement de microbis deteriorants o patògens en el propi aliment".

Principalment, els microorganismes responsables de la seva producció són els bacteris làctics, altres bacteris com Propionibacterium, Acetobacter o algunes espècies de Bacillus i, per descomptat, els llevats. Alguns d'aquests aliments, com el quefir, es produeixen per la fermentació de molt diversos microorganismes, arribant a constituir complexos ecosistemes microbians.

Les begudes fermentades



La fermentació és present en multitud d'aliments i begudes: la cervesa, el vi o la sidra, entre d'altres. "En particular, a la cervesa, l'origen natural de les matèries primeres i les transformacions que pateixen en la fermentació, fan que presentin components amb propietats antioxidants i antiinflamatòries, com és el cas dels polifenols. Si bé és conegut que el consum excessiu d'aquestes begudes és perjudicial per a la salut, aquestes propietats fan que la seva ingesta pugui ser valorada dins de la dieta, de forma opcional i sempre moderada en adults sans en un context d'alimentació i d'estil de vida saludabl ", ha afegit.

Finalment, l'expert ha recalcat que, davant l'evidència científica sobre els beneficis que els aliments fermentats tenen en la salut, seria positiu comptar amb més recomanacions específiques i legislacions amb indicadors concrets del que pot considerar-se una dosi rellevant de fermentats. "Aquests aliments representen una part considerable de les dietes humanes i, encara que el seu impacte en la salut si és percebut de forma positiva, manca encara una avaluació científica que, de manera oficial, present criteris específics sobre el seu consum", matisa.

Tenir cura de la flora intestinal



També coneguda com microbiota intestinal, la flora intestinal és el conjunt de microorganismes que viuen al nostre intestí. La majoria són bacteris que viuen a tot el sistema digestiu, sobretot a l'intestí gros, i es multipliquen per milions dins nostre. "Per exemple, la flora intestinal d'una persona adulta d'uns 70 kg es compon de més de 100 bilions de bacteris d'unes 500 a 1.000 espècies diferents", ha explicat Deisy Hervert, doctora en nutrició humana i responsable de Nutrició de Kellogg's .

La correcte cura d'aquests microorganismes pot ser essencial per al benestar general de les persones ja que pot repercutir en la resta de el cos. De fet, la flora intestinal pot contribuir a la defensa el mateix organisme ajudant a la resposta davant de malalties o contribuir a l'funcionament correcte del nostre sistema digestiu amb l'alleujament dels símptomes de l'estrenyiment, entre d'altres funcions.

A més, no cal oblidar que per mantenir sempre un sistema immune no cal descuidar 5 hàbits en el teu dia a dia a més dels fermentats.

1. El primer pas és una dieta equilibrada i sense mancances de nutrients. Una bona alimentació és necessària per a sentir-nos forts i sans de cara a la tornada a la normalitat. No només és important menjar sa, també és important allunyar-se de mals hàbits i excessos de determinats aliments i de substàncies com l'alcohol o el tabac.

2. Un hàbit primordial per a un sistema immune sa, és realitzar activitat física. L'activitat és necessària per a una bona salut en general, a més d'ajudar a el metabolisme i particularment a sistema immune, sempre respectant les mesures de distanciament social.

3. L'estrès té efectes en la salut, sent un dels problemes que més influeix en el sistema immune i en l'estil de vida. Hi ha suplements que afavoreixen la reducció de cortisol en sang i ajuden a controlar la resposta a l'estrès.

4. La llum solar afavoreix la producció de vitamina D, que té molts beneficis per a la salut i per al sistema immune. Ara que comença la tornada a la normalitat, prendre entre 15 o 20 minuts per exposar-se a el sol són suficients per sintetitzar la vitamina. Sempre utilitzant protecció solar i seguint les recomanacions per evitar contagiar-se.

5. Hi ha dos hàbits senzills que ajuden a el sistema immune i tots dos estan relacionats amb l'aigua. El primer és beure aigua en abundància, això ens ajuda a mantenir-nos hidratats i a afavorir una millor resposta enfront de les patologies. I el segon, més que mai, rentar-se les mans amb freqüència, com a protecció davant els gèrmens.