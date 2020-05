Vuit consells per cuidar les teves mans i no es vegin afectades per l'hidroalcòhol

La pell de les mans és una de les zones del cos més exposades a les agressions externes, com ara el sol, la calor, la sequedat o el contacte amb productes químics que poden ser nocius. És també una pell especialment fina i delicada, i on abans es percep el pas dels anys: es resseca, perd fermesa, apareixen taques, es torna aspra... Envelleix abans d'hora. Per tal d'evitar-ho cal protegir-la molt, dedicar-li tota la nostra atenció i les millors cures diàries. Dins i fora de casa.

I especialment durant aquestes setmanes de confinament. Rentar-se les mans amb freqüència és una de les millors mesures per tal d'evitar el contagi. Però l'excés d'higiene pot acabar sent perjudicial per aquesta pell tan sensible. Tant els gels amb l'hidroalcòhol com l'aigua amb sabó arrosseguen la capa de greix que cobreix la pell i aquesta es resseca, en quedar sense la seva barrera protectora natural.

Amb l'ajuda de Gisèle Denis, et proposem una sèrie de consells experts per protegir les teves mans com mereixen, i mantenir-les en tot moment suaus, saludables i plenes de vitalitat.

1. Renta't les mans amb sabons suaus, que respectin el pH de la teva pell.

2. L'aigua calenta contribueix a la deshidratació de la pell, així que millor rentar-les amb aigua tèbia o freda. Després, asseca-les amb cura fins que estiguin completament seques. La humitat no és bona per a les mans.

3. Aplica crema hidratant a les mans després de cada rentada (ja sigui amb aigua o amb hidroalcòhol) i en finalitzar el dia, ja que el somni afavoreix l'absorció de nutrients.

4. Utilitza guants sempre que vagis a realitzar labors domèstiques, per tal d'evitar el contacte amb detergents, sabons i altres substàncies que ressequen la pell.

5. És recomanable fer una exfoliació setmanal i així eliminar la capa de cèl·lules mortes de la pell, culpables d'aquesta desagradable sensació de tenir la pell aspre.

6. Si vols aconseguir unes ungles fortes i una pell saludable i ben hidratada, beu entre 2,5 i 2 litres d'aigua al dia i segueix una dieta rica en verdures i fruites.

7. En els teus hàbits d'higiene aquests dies no oblidis netejar les ungles en profunditat, i també tallar-les. Les ungles llargues poden acumular brutícia i convertir-se en un refugi pel virus.

8. Finalment, és també molt recomanable que en aquests dies de confinament prenguis el sol almenys 10 o 15 minuts diaris, per reforçar els teus nivells de vitamina D. Això sí, sempre amb la protecció solar adequada.