La cirurgia en pacients amb Covid-19 augmenta el risc de mort

L'estudi mundial 'CovidSurg', publicat a la revista 'The Lancet', ha alertat que els pacients que són sotmesos a cirurgia després de contraure el nou coronavirus presenten un risc elevat de mort postoperatòria.

En concret, els investigadors van trobar que la taxa de mortalitat en aquests pacients s'aproxima a aquells pacients infectats per coronavirus que ingressen greus en la Unitat de Cures Intensives (UCI) després d'haver contret la infecció en la comunitat.

L'estudi, promogut per la Universitat de Birmingham al Regne Unit i el National Institute for Health Reseach (NIHR) i Global Surgery, ha comptat amb la participació de 24 països, predominantment d'Europa, entre ells Espanya, però també d'Àfrica, Àsia i nord Amèrica. En total es van examinar dades procedents de 1128 pacients de 235 hospitals.

En concret, la mortalitat global a 30 dies va ser d'un 23,8 per cent i va ser desproporcionadament alta en tots els subgrups analitzats: cirurgia programada (18,9%), cirurgia d'urgències (25,6%), cirurgia menor com apendicectomia o hèrnia (16,3%) i cirurgia major com maluc o càncer de còlon (26,9%).

Així mateix, l'estudi va identificar que la taxa de mortalitat és major en els homes (28,4%) que en les dones (18,2%) i en pacients de 70 anys o més (33,75%) enfront dels menors de 70 anys (13,9%). A part de l'edat i del sexe, altres factors de risc de mort postoperatòria van ser problemes mèdics previs, cirurgia oncològica, cirurgia major i urgent.



Complicació pulmonar

"En aquest estudi hem identificat que el 50 per cent dels pacients amb infecció per coronavirus en el període perioperatori, és a dir, en els dies abans de la cirurgia o després de la mateixa desenvolupen una complicació pulmonar i això està associat a una alta mortalitat", ha explicat la doctora que ha liderat l'estudi CovidSurg a Espanya, Ana M. Minaya Bravo.

De forma global, la mortalitat al cap de 30 dies va ser d'un 23,8 per cent. Aquesta taxa de mortalitat és infinitament més alta que la que es podria esperar en l'època pre-Covid. Per exemple, la taxa de mortalitat en cirurgia menor o electiva en condicions normals és menor a l'1 per cent de forma general. No obstant això, l'estudi es va situar en un 16,3 per cent per a cirurgia menor i 18,9 per cent per a cirurgia electiva.

Aquests percentatges són fins i tot més alts que els reportats per a pacients d'alt risc quirúrgic previs a la pandèmia Covid-19, i és especialment alt en pacients majors de 70 anys sotmesos a cirurgia d'urgència.

D'altra banda, a la feina s'ha observat que el 51 per cent dels pacients desenvolupament una complicació pulmonar: pneumònia, síndrome de distress respiratori o requerir de forma inesperada ventilació respiratòria en els 30 dies següents a la cirurgia, a diferència de l'època prèvia a la pandèmia on la taxa de complicació pulmonar se situa al voltant del 8 per cent.

Això podria explicar l'elevada mortalitat, de manera que el 81,7 per cent dels pacients que van morir havien desenvolupat una complicació pulmonar. "La participació en aquest estudi que ara es publica ha estat de gran ajuda per a conèixer la nostra situació i poder oferir el millor als nostres pacients", ha tancat el cap de Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari de l'Henares, Miguel Ángel García Ureña.

