La il·luminació artificial pot afectar l'estat d'ànim dels adolescents, segons un estudi que han dut a terme el professor de Química i Bioquímica, David Baeza Moyano, i el professor d'Arquitectura, Roberto Alonso González Lezcano, de la Universitat CEU San Pablo; i la professora Mònica Sant Joan Fernández, de la Universitat Antonio de Nebrija.

L'objectiu d'aquest treball, publicat a la revista 'Sustainability', era analitzar els articles publicats sobre aquest tema, intentar dilucidar amb la informació existent, la composició espectral i irradiància de les noves llums LED per al seu ús a la llar, en espais públics com els centres educatius i la llum emesa per equips portàtils pensant en les seves conseqüències sobre els adolescents.

En els últims anys, s'han publicat articles sobre els efectes no visuals de la llum i, concretament, sobre l'emesa per les noves lluminàries amb LED i per les pantalles de televisors, equips informàtics i mòbils.

El creixent ús des d'edats primerenques d'equips electrònics fins a altes hores de la nit ha despertat la curiositat i la por sobre les conseqüències sobre les persones i especialment en els nens i adolescents. Hi ha múltiples estudis en què s'associa el nivell de llum ambiental a l'habitació durant el període de son amb malalties derivades de la cronofisrupción com diabetis, obesitat, depressió i desordres afectius.

Els resultats d'aquesta investigació mostren que la quantitat de llum blava emesa pels equips electrònics és fins i tot menor que el de les llums utilitzades fins ara i milers de vegades menor que la irradiància solar. D'acord amb les investigacions realitzades fins ara, la llum rebuda de lluminàries a la nit i d'equips electrònics utilitzats pels adolescents, per molt baixa que sigui, es creu que sí que pot influir en l'equilibri dels cicles circadians i en la qualitat del son de manera negativa.