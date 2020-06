S'acosta un estiu amb més mosquits, mosca negra i paneroles, però menys xinxes

Les altes temperatures i les pluges abundants d'aquesta primavera amenacen amb un estiu en què proliferaran els mosquits, mosca negra, paneroles i rosegadors, segons les previsions de l'Associació d'Empreses de Desinfecció i Control de plagues de Catalunya (ADEPAP).

Per contra, els especialistes consideren que l'aturada dels desplaçaments internacionals de viatgers per la Covid-19 reduirà aquest any la presència de les xinxes de llit.

Coincidint amb el Dia Mundial del Control de Plagues, que se celebra aquest dissabte, 6 de juny, l'associació, que ha vist com amb la pandèmia ha augmentat de manera exponencial el treball de les seves empreses agremiades, ha recomanat la prevenció com a principal mesura per controlar les plagues que poden arribar amb la calor.

Amb una primavera plujosa i amb puntes de temperatura que han assolit els 30ºC, els especialistes ja han comprovat que aquest any s'ha avançat l'aparició dels mosquits i de la mosca negra.

Per combatre el mosquit, aconsellen prendre mesures per evitar els llocs artificials amb aigua propicis per a la posta d'ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica, ja que aquest any, la climatologia dels últims mesos ha propiciat un hàbitat favorable per a la cria de les larves d'aquests insectes.

El president de l'ADEPAP, Quim Sendra, ha explicat que les pluges i la calor de les últimes setmanes han creat les condicions "òptimes" perquè els mosquits puguin reproduir-se i per això "pot haver-hi una explosió més important del que és habitual".

El mosquit tigre, a més, en té prou amb "petits tolls o l'aigua que queda al fons dels testos", ha recordat Sendra, que demana evitar acumulacions d'aigua estancada.

Sendra també ha recordat que no hi ha cap evidència científica que les picades dels mosquits siguin vectors transmissors de virus SARS-CoV-2, al contrari del que passa amb altres malalties com el Dengue, el Zika i el chikungunya.

Pel que fa a la mosca negra, les plagues es focalitzen en espais públics com rius, rierols, i sovint afecten més d'un terme municipal.

Les pluges abundants de l'hivern i de la primavera han fet que molts rius i rierols tinguin encara prou cabal d'aigua, condicions que fan que "la mosca negra arribi a zones on no era habitual, a les lleres de molts rius, quan normalment afectava a zones més limitades, especialment al riu Ebre", ha detallat Sendra.

La picada de la mosca negra és molt molesta i dolorosa i pot produir una forta picor i fins i tot edemes, que poden tractar-se amb antihistamínics i antibiòtics, en cas d'infecció.

Pel que fa a les paneroles, les mesures preventives són principalment netejar i mantenir tot el sistema de canonades i d'arquetes del clavegueram.

El president d'ADEPAP ha desaconsellat utilitzar insecticides domèstics, "ja que poden traslladar la plaga a altres llocs" i "alguns insecticides mal usats poden arribar a ser un problema per a la salut de les persones, no sempre són efectius i acaben tenint un cost econòmic elevat".

L'associació també ha detectat en els darrers anys un increment d'incidències per rosegadors.

Concretament, a Catalunya hi ha un increment d'incidències amb la rata gris (Rattus norvegicus), però també són creixents els casos de presència de rata negra (Rattus rattus) als entorns urbans, "on habitualment no hi estàvem acostumats".

L'increment de les restriccions d'ús d'alguns productes biocides, sumat a la gran capacitat d'adaptació d'aquests animals i les resistències que van apareixent en algunes matèries actives, fa que cada vegada sigui més complex mantenir les poblacions sota els llindars de tolerància, segons Sendra.

Una de les plagues que havia anat en augment en els últims anys a Catalunya era la de les xinxes de llit perquè, segons Sendra, "la globalització, el transport de mercaderies i els viatges de les persones han fet que proliferin de nou".

En la majoria de casos les xinxes arriben a les cases transportades en la pròpia roba o les maletes de viatge.

"Arran de la crisi mundial provocada per la pandèmia de la Covid-19 s'han reduït dràsticament els viatges i això farà que aquest estiu aquesta plaga tingui molta menys incidència en l'àmbit particular", ha augurat l'especialista.

A finals d'estiu també es preveu que augmentin els casos de nius de vespa asiàtica, un depredador que ataca l'abella de la mel, amb una gran capacitat d'adaptació, que creix any a any a Espanya.

Les picades d'aquest insecte causen un dolor intens, seguit d'una cremor semblant a la d'una cremada, a més d'ocasionar perjudicis a apicultors i fructicultors.