El Trueta amplia l'atenció a pacients que han patit un ictus isquèmic agut

Els serveis de Neurologia, Radiologia (a càrrec de l'IDI) i Anestesiologia de l'hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta han ampliat als cap de setmana l'horari d'atenció a pacients que han patit un ictus isquèmic agut amb oclusió arterial de gran vas per un trombe i amb tractaments de teràpia endovascular (trombectomies mecàniques). El procediment consisteix en la introducció d'un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l'obstrueix –i que ha produït l'ictus– i poder-lo extreure. El procediment es va començar a fer puntualment l'octubre de 2018 i a partir del setembre de 2019 es va iniciar de manera continuada i en un horari fix.

El 21 de març passat, just a plena pandèmia, van decidir ampliar l'horari als caps de setmana i festius per evitar traslladar fora de la regió sanitària de Girona els pacients que requerien una trombectomia mecànica dins d'aquest horari. Si es produeix algun cas fora d'aquest horari, el pacient haurà de continuar essent derivat a l'hospital universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

Des que es va ampliar l'horari, el 21 de març, s'han fet 14 trombectomies, set de les quals han estat durant l'abril, el mes que ha acumulat més casos fins ara. Abans de l'ampliació horària s'havien fet onze trombectomies durant aquest 2020 (des de l'1 de gener fins al 20 de març), 39 durant tot el 2019 i vuit durant el 2018. Aquests procediments es fan en una sala equipada amb tecnologia específica: la sala d'intervencionisme. En el 85% dels 72 casos que s'han atès s'ha aconseguit una recanalització arterial cerebral i s'ha pogut extreure el trombe que ocloïa el vas.

Actualment, el Trueta compta amb dos metges especialitzats en el tractament endovascular de l'ictus isquèmic. La realització d'aquests procediments va a càrrec d'equips formats per un professional de Neurologia i un de Radiologia especialitzats, amb la col·laboració del Servei d'Anestesiologia i de professionals d'Infermeria especialitzada del Servei de Radiodiagnòstic, amb formació especifica i coordinats pels neuròlegs de la Unitat d'Ictus.

Segons informen en un comunicat, el Servei de Neurologia del Trueta està treballant per acabar d'ampliar l'horari de l'accés a la trombectomia mecànica de l'ictus les 24 hores del dia, els 365 dies, tan aviat com es disposi dels recursos humans necessaris i que aquests tinguin la formació per dur a terme aquest tipus d'intervencions. Així, aquest mes han començat a formar una neuròloga més de l'equip per a completar l'Equip de Neurointervencionisme.

Seguint amb el desplegament del Pla estratègic de neurointervencionisme de Girona, enguany s'iniciarà la realització de procediments de més alta complexitat en pacients no urgents a l'hospital Trueta, en col·laboració amb professionals de l'hospital Germans Trías i Pujol, per tal d'evitar el desplaçament de pacients gironins a Barcelona.

L'ampliació de la carta de serveis amb l'assoliment d'aquest tipus de procediments fa que el Trueta, el centre de referència d'ictus a la regió sanitària de Girona, pugui assumir actualment qualsevol patologia isquèmica cerebral.