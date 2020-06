La dexametasona redueix en un terç el risc de mort en casos greus de Covid-19

Un fàrmac barat i de fàcil accés a tot el món anomenat dexametasona pot ajudar a salvar vides de pacients que es troben greus a causa del coronavirus, segons un estudi de la Universitat d'Oxford divulgat aquest dimarts.

L'equip investigador creu que el tractament a base de dosis baixes d'esteroides suposa un gran avanç en la lluita contra la Covid-19, en reduir el risc de mort en un terç d'aquells pacients que es troben endollats a ventiladors.

Quant als que precisen d'un abordatge de la malaltia amb oxigen, el citat fàrmac redueix les morts en una cinquena part, d'acord amb aquestes troballes.

Aquesta medicina és una de les que s'estan emprant en el considerat major assaig clínic del món, on s'experimenta amb tractaments existents per altres mals amb l'objectiu de veure si també funcionen per combatre el coronavirus.

Segons estimacions dels investigadors, si aquest fàrmac hagués estat disponible en aquest país des del principi de la pandèmia, s'haurien pogut salvar fins a 5.000 vides.

A més, a causa del seu baix cost, consideren que podria ser molt beneficiós en els països pobres que afronten grans nombres de malalts de Covid-19.

Aproximadament 19 de cada 20 pacients que s'infecten de coronavirus milloren sense haver de ser hospitalitzats, recorda l'estudi.

D'aquells que han de ser ingressats en un centre mèdic, la majoria també experimenta una millora, tot i que alguns podrien necessitar oxigen o ventilació mecànica. Aquests últims, segons l'estudi, són els considerats pacients d'alt risc als quals la dexametasona sembla ajudar.

Aquest fàrmac s'empra ja per reduir inflacions en el cas d'altres condicions mèdiques i ajuda, al sembla, a aturar part del dany que s'origina quan el sistema immunològic se sobreactiva mentre intenta lluitar contra el coronavirus.

En aquest assaig clínic van participar uns 2.000 pacients d'hospitals, als quals es va administrar la medicina i la seva evolució es va comparar amb altres 4.000 malalts als quals no se'ls va prescriure.

Per a aquells pacients connectats a ventiladors mecànics, la dexametasona va reduir el risc de mort d'un 40 a un 28%, a el temps que en el cas dels malalts que van requerir oxigen, el tractament va reduir el risc mortal d'un 25 a un 20% .

"Aquest és l'únic fàrmac fins a la data que ha mostrat que redueix la mortalitat i la redueix de manera significativa. És un gran avanç", va afirmar l'investigador principal de l'estudi, Peter Horby.

Per Martin Landray, un altre dels científics involucrats, les troballes suggereixen que de cada vuit pacients tractats que necessiten respiració assistida per ventiladors mecànics, es podria salvar una vida.

Quant als que necessiten abordatge amb oxigen, se salva una vida de cada 20-25, ha afegit.

"Hi ha un clar benefici. El tractament consta de deu dies de dexametasona i costa unes 5 lliures (5,5 euros / 6,2 dòlars) per pacient. Així que essencialment costa 35 lliures (38 euros / 43 dòlars) salvar una vida. És un fàrmac que està disponible a tot el globus", va remarcar Landray.

Segons l'experiment, la dexametasona no sembla ajudar a persones que presenten símptomes lleus de coronavirus -aquells que no necessiten assistència per respirar-.

L'assaig porta funcionant des del passat març i en aquestes proves s'ha inclòs també el producte emprat per tractar la malària, la hidroxicloroquina, que ara ha estat rebutjat davant el temor que incrementi el nombre de morts i de problemes coronaris.

Un altre denominat remdesivir, un tractament antiviral que sembla escurçar el període de recuperació en pacients amb Covid-19, ja està disponible al servei públic de salut d'aquest país.

