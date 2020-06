La Unitat de malalties de la neurona motora del Trueta atén 43 pacients el primer any de funcionament

L'Hospital Josep Trueta de Girona ha atès un total de 43 pacients durant el primer any de funcionament de la unitat dedicada a tractar malalties de la neurona motora. La més freqüent d'aquest tipus de patologies és l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia de la qual avui 21 de juny se celebra el Dia Mundial. Des que es va posar en marxa la unitat s'han realitzat 426 visites, les quals han estat tan presencials com telefòniques i telemàtiques, especialment durant la pandèmia. En relació al perfil de pacients atesos, la mitjana d'edat és de 65 anys, i en el 53,5% són dones, mentre que el 46,5% són homes.

Tot i que la malaltia més comuna de l'àmbit de la neurona motora és l'ELA, és tracta d'una dolència amb molt baixa incidència entre la població, ja que es diagnostiquen una mitjana de tres casos per cada 100.000 habitants i any. Tot i la baixa incidència d'aquest tipus de malaltia, suposen una alta complexitat en relació a les cures i tenen gran impacte per al pacient i el seu entorn.

En aquest sentit, afecta dos àmbits concrets, l'esfera personal i la familiar i social. A més, cal tenir en compte que actualment no hi ha cap tractament curatiu i els professionals només poden intentar evitar-ne una evolució més ràpida. En el cas de l'ELA, es tracta d'una malaltia que neurològica que va lligada a una progressiva degeneració de les neurones motores, que són les que controlen el moviment voluntari dels músculs, com els de la parla, els que permeten caminar, i fins i tot els que s'encarreguen fer possible respirar.

Fa un any

La Unitat funcional específica per a les malalties de la neurona motora es va posar en marxa per la voluntat de donar resposta a les necessitats dels pacient i familiars d'una manera més coordinada i facilitadora per a ells i també per a l'equip assistencial. La unitat està formada per professionals de diferents disciplines: cinc metges de diferents especialitats -Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia i Neurofisiologia clínica-, personal d'infermeria especialitzat en Pneumologia, a més de la infermera gestora, un especialista en fisioteràpia respiratòria i dues dietistes.

Tot aquest equip, a més, manté un contacte estret amb rehabilitadors, psicòlegs, assistència primària, PADES i els altres diferents centres assistencials de la Regió Sanitària de Girona. La Unitat també ha suposat una millora per als professionals a l'hora de treballar en equip, ja que els ha permès tenir una millor comunicació i una millor gestió dels recursos sanitaris. La Unitat funcional d'ELA està operativa un dia al mes.

La característica principal de les Unitats Funcionals és que el pacient no ha de recórrer diferents llocs per tal que el visitin diferents especialistes, sinó que disposa d'una única porta d'accés que és compartida per professionals de diferents disciplines. Això suposa que els especialistes implicats en el procés assistencial visiten el pacient al mateix espai i de forma coordinada. Tot plegat permet que les decisions clíniques sobre el diagnòstic i tractament es prenguin conjuntament en el mateix moment, fet que facilita que des de la primera visita s'agilitzin els circuits assistencials i es redueixin els temps entre el diagnòstic i l'inici del tractament.