Com afectarà l'exposició al 5G a la nostra salut?

Els sistemes sense fils de cinquena generació s'estan expandint a tot el món per satisfer la demanda creixent de connectivitat sense fils. La nova tecnologia pot transmetre quantitats molt més grans de dades a velocitats molt més altes, en comparació amb els anteriors sistemes de 2G a 4G. Això es deu en part al fet que 5G utilitza el major ample de banda disponible en freqüències més altes, incloent-hi l'anomenada banda d'ones mil·limètriques (MMW). A Europa, a governs i institucions europees els preocupa el desplegament d'aquesta tecnologia per les possibles interferències de règims autoritaris, així com pels riscos que pugui tenir per a la salut. L'eurodiputat Ivo Hristov va arribar demanar un informe a l'Eurocambra sobre els perills d'aquesta tecnologia per a la salut i la biodiversitat. No és l'única veu que tem efectes nocius per a la salut, però un estudi recent sembla allunyar aquestes pors.

I és que, dins dels límits d'exposició actuals, hi ha "poc o cap risc" d'efectes adversos per a la salut relacionats amb l'exposició a ones de ràdio (RF) dels sistemes 5G, segons conclou una revisió d'experts publicada a la revista científica 'Health Physics'.

"Encara que reconeixem les llacunes en la literatura científica, particularment per a les exposicions a freqüències d'ones mil·limètriques, jutgem que la probabilitat de perills per a la salut encara desconeguts a nivells d'exposició dins dels límits actuals és molt baixa, si és que existeixen", segons la declaració del Comitè sobre l'Home i la Radiació (COMAR) de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics d'Estats Units (IEEE).

La declaració de consens tracta de contrarestar l'augment de missatges alarmants sobre els misteriosos efectes en la salut de la tecnologia 5G. "Aquesta desinformació, juntament amb els llocs web d'activistes que expressen conseqüències encara més ominoses de la 5G, que van des de la inducció de càncer fins a ser responsables de l'actual pandèmia de coronavirus, ha creat una ansietat pública substancial i innecessària", lamenta Jerrold T. Bushberg, de la Facultat de Medicina Davis de la Universitat de Califòrnia i vicepresident de la COMAR.

L'expansió de 5G "produirà una presència més ubiqua d'ones mil·limètriques (MMW) en l'ambient", segons l'informe. A causa de que les MMW no penetren en els materials de construcció, així com en els senyals de baixa freqüència, es necessitaran molts transmissors de "cèl·lules petites" de baixa potència per a proporcionar una cobertura efectiva en interiors. Alguns sistemes 5G tindran antenes "formadores de feixos" que transmetran senyals als usuaris a mesura que es desplacen, el que significa que els no usuaris tindran menys exposició.

L'escalfament dels teixits és el principal efecte nociu potencial de l'exposició als camps de radiofreqüència. La majoria dels països han adoptat límits d'exposició similars als recomanats per les normes recents (2019) publicades pel Comitè Internacional de Seguretat Electromagnètica (CIES) de l'IEEE o la Comissió Internacional de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants (ICNIRP)

Aquestes directrius tracten d'evitar els efectes nocius establint límits d'exposició molt per sota del llindar en què s'esperaria que es produís qualsevol efecte advers per a la salut humana. Aquestes normes només permeten nivells baixos d'exposició pública a l'radiofreqüència per a la qual l'energia es diposita en forma d'escalfament tèrmic.

Segons aquests experts, a diferència dels camps de baixa freqüència, les MMW no penetren més enllà de la capa exterior de la pell, i per tant no produeixen escalfament dels teixits més profunds. "És poc probable que la introducció de 5G modifiqui els nivells generals d'exposició a l'RF".

"Mentre les exposicions romanguin per sota de les pautes establertes, els resultats de la investigació no donen suport a la determinació de que els efectes adversos per a la salut estan associats amb les exposicions a RF, incloent-hi les dels sistemes 5G", conclou la declaració de la COMAR.