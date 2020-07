El fàrmac amb capital espanyol 80 cops més efectiu contra el coronavirus que el Remdesivir

PharmaMar ha anunciat aquest dijous que el seu soci a Corea de Sud, Boryung Pharmaceutical, ha presentat els primers resultats dels estudis 'in vitro' d''Aplidin' (plitidepsin) en SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19 , on s'observa una activitat antiviral fins a 80 vegades més gran que el conegut Remdesivir.

Segons les dades de l'activitat antiviral obtingudes en l'estudi en el model de cèl·lula de ronyó de mico, la plitidepsina ha mostrat una activitat antiviral entre 2.400 i 2.800 vegades més gran que Remdesivir (aprovat com a medicament per tractar els efectes greus de la COVID-19) , i també una activitat 80 vegades més gran que Remdesivir en el model de cèl·lula de pulmó humà.

Amb aquestes dades d'activitat antiviral, la companyia espera reduir la progressió de la malaltia a una síndrome respiratori agut (SDRA) en els pacients hospitalitzats amb pneumònia per COVID-19, juntament amb una ràpida millora dels símptomes.

Boryung Pharmaceutical ha anunciat que ja estan preparant els assajos clínics amb plitidepsina a Corea i té com a objectiu començar-los en el tercer trimestre del 2020. A l'abril, PharmaMar va anunciar l'inici de l'assaig clínic amb plitidepsina per al tractament de pacients amb COVID-19 a Espanya .

En 2016, PharmaMar i Boryung Pharmaceutical van signar un acord de llicència per comercialitzar el fàrmac antitumoral d'origen marí, plitidepsina, a Corea de Sud. Segons els termes de l'acord, PharmaMar conserva els drets exclusius de producció i subministra el producte acabat a Boryung Pharmaceutical per al seu ús comercial.

Plitidepsina es comercialitza com a medicament per al mieloma múltiple a Austràlia, i el seu perfil de seguretat en l'ésser humà es va confirmar en centenars de pacients en diversos assajos clínics a Europa i els Estats Units. El producte amb la dosificació acabada ja està disponible per als assajos clínics.

"Tornar a la vida normal és el més important per a nosaltres en aquest moment en l'actual crisi de COVID-19, i per a aquestes circumstàncies les empreses farmacèutiques buscaran contínuament investigacions diverses i innovadores per combatre el COVID-19. Boryung accelerarà el desenvolupament d'un tractament segur i eficient per COVID-19 a través de la cooperació amb els seus socis ", ha comentat el CEO de Boryung Pharmaceutical, Sam S. Lee.