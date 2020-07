El petit canvi que et restarà 600 calories al dia i t'ajudarà a perdre pes

Quan estem a dieta i intentem perdre pes (sobretot en els mesos d'estiu amb l'operació biquini), ens fixem molt en el que mengem. Estem obsessionats comptant calories i passem dues coses per alt que són fonamentals: el primer és que hem de preocupar-nos per canviar la nostra alimentació perquè sigui més sana, no perquè ens engreixi menys (un canvi de dieta et durarà un mes, un canvi d'hàbits farà que milloris tota la vida) i el segon és que no tenim en compte (o almenys no tant) les begudes. Sabies que canviant el que beus mentre menges pots restar fins a 600 calories al dia?

I és que menjar amb un refresc, esmorzar amb un suc o sopar amb una cervesa són, tots ells, gestos que sumen calories tal com demostra el nutricionista Joel Torres en el seu compte d'Instagram, en el qual suma milers de seguidors. El nutricionista posa l'accent que "les begudes calòriques poden fer que no compleixis el teu objectiu a l'hora de perdre pes".

No n'hi ha prou amb canviar les begudes ensucrades per un refresc light o zero sucre (encara que evidentment aquest canvi ja es nota). Cal anar més enllà.

Avantatges de beure aigua per perdre pes

Beure aigua pot ajudar a aprimar-te per diverses raons: la primera és que t'hidrata. Recorda també que prendre't un got abans de cada menjar et pot ajudar al fet que el teu estómac estigui més ple quan arribi l'hora de menjar. Però aquest no és el seu únic benefici. L'aigua també et permetrà anar millor de ventre.

Zero alcohol

Però si hi ha una cosa prohibida pel que fa a begudes si vols perdre pes aquestes són, sens dubte, les begudes alcohòliques. És cert que no totes tenen la mateixa graduació ni aporten al teu cos les mateixes calories, però no és menys cert que com menys alcohol beguis millor serà per la teva salut i per a les calories que sumes. Saps quines són les pitjors begudes? [Consulta aquí l'article L'alcohol que pots beure (i el que no) si no et vols engreixar]

Recorda que és important que, a més de canvis en la dieta, introdueixis a la teva vida canvis en la teva mobilitat del dia a dia per poder notar les millores com més aviat millor.