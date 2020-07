Alerten de la presència de tòxics en barretes energètiques, galetes d'arròs i batuts per aprimar

Un estudi realitzat per la Universitat de Granada ha trobat minerals tòxics com urani, plom, arsènic o níquel en substitutius alimentaris com barretes energètiques, galetes d'arròs i batuts, productes que es venen en farmàcies malgrat excedir en alguns casos els límits sanitaris.

Aquest estudi, liderat pel catedràtic de Nutrició i Bromatologia i membre de l'Institut de Nutrició i Tecnologia dels Aliments i del Centre d'Investigació Biomèdica José Ángel Rufián Henares, ha analitzat la qualitat d'una àmplia gamma de productes de control de pes disponibles al país.

La investigació ha estudiat fins a quin punt la ingesta d'aquests substitutius resulta saludable, ja que de moment no hi ha consens sobre quin seria el seu paper en una dieta saludable ni tampoc la freqüència d'ingesta recomanada. "Hi ha un buit legal al respecte", ha afegit en un comunicat l'autora principal de l'estudi i investigadora de la Universitat de Granada, Ana Zurita. Ha afegit que es regulen únicament els intervals proteic i gras i l'especificació d'edulcorants, el contingut en minerals essencials i vitamines.

Els científics han quantificat dels minerals que són presents en aquests substitutius alimentaris, tant els essencials com els tòxics. "Hem analitzat 22 minerals en un total de 73 substitutius alimentaris diferents que es venen a les farmàcies, com barretes energètiques, galetes d'arròs i batuts, comparant amb els nivells legals establerts per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)", va afegir .

Els científics han conclòs que, en general, cap de les mostres analitzades arribava a un nivell tòxic per a la majoria de minerals i en el cas de metalls com l'arsènic el cadmi i el plom, van trobar nivells elevats en totes les mostres analitzades.

"Una menció especial mereixen els substitutius enriquits amb cacau, que per si sol acumula diferents metalls", ha afegit Zurita, que ha apuntat que incrementa la concentració de minerals tòxics i arriba fins i tot a nivells de toxicitat.

Els autors conclouen que, tot i que els substitutius alimentaris poden ser una bona font de minerals essencials, el seu consum podria ser arriscat en alguns casos.

"Sabem que són una 'alternativa fàcil per arribar a un pes saludable, ja que controlem les calories amb la seva ingesta, però hem comprovat que gran part d'ells produeixen efectes tòxics sobre l'organisme i tot a baixes concentracions", han resumit.