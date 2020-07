La vacuna d'Oxford contra la covid-19 genera immunitat en els primers assajos

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la Universitat d'Oxford ha generat immunitat en la segona fase clínica, segons els seus investigadors. "És segura i indueix a una reacció immune, segons els resultats preliminars", ha assegurat la revista científica The Lancet que ha publicat l'informe sobre l'assaig clínic amb més de 1.000 persones. Tot i els resultats positius, la vacuna anomenada ChAdOx1 nCoV-19 encara s'ha de sotmetre a una tercera fase de prova en humans a gran escala per garantir que aquesta ofereixi una protecció completa.