Una anàlisi de sang podria detectar els cinc tipus de càncer més comuns quatre anys abans que els mètodes convencionals

Un equip internacional d'investigadors ha desenvolupat una anàlisi de sang no invasiu que pot detectar si una persona té un dels tipus comuns de càncer -estómac, esòfag, colorectal, pulmó i fetge- quatre anys abans que l'afecció pugui ser diagnosticada amb els mètodes actuals, segons publiquen a la revista 'Nature Communications'.

Anomenada 'PanSeer', la prova va detectar càncer en el 91% de les mostres d'individus que eren asimptomàtics quan es van recollir les mostres i només van ser diagnosticats amb càncer d'un a quatre anys després. A més, la prova va detectar amb precisió el càncer en el 88% de les mostres de 113 pacients que ja havien estat diagnosticats quan es van recollir les mostres. La prova també va reconèixer mostres lliures de càncer el 95% de les vegades.

L'estudi és únic en el sentit que els investigadors van tenir accés a mostres de sang de pacients asimptomàtics i que encara no havien estat diagnosticats. Això va permetre a l'equip desenvolupar una prova que pot trobar marcadors de càncer molt abans que els mètodes de diagnòstic convencionals. Les mostres van ser recollides com a part d'un estudi longitudinal de 10 anys iniciat el 2007 per la Universitat Fudan, a la Xina.

"L'objectiu final seria fer anàlisis de sang com aquest de forma rutinària durant les revisions mèdiques de salut anuals -assenyala Kun Zhang, un dels autors corresponents de l'article i professor i president de el Departament de Bioenginyeria de la Universitat de Califòrnia a San Diego-. però l'enfocament immediat és avaluar a les persones amb més risc, en funció dels antecedents familiars, l'edat o altres factors de risc coneguts".

La detecció primerenca és important perquè la supervivència dels pacients amb càncer augmenta significativament quan la malaltia s'identifica en etapes primerenques, ja que el tumor pot extirpar quirúrgicament o tractar-se amb els medicaments apropiats. No obstant això, només hi ha un nombre limitat de proves de detecció primerenca per a alguns tipus de càncer.

En l'equip hi participen investigadors de la Universitat de Fudan i de Singlera Genomics, una startup amb seu a San Diego i Xangai que està treballant per comercialitzar les proves basades en els avenços realitzats originalment al laboratori de bioenginyeria de Zhang a l'Escola d'Enginyeria UC San Diego Jacobs.

Els investigadors emfatitzen que és poc probable que l'assaig 'PanSeer' predigui quins pacients desenvoluparan càncer si no que identifica els pacients que ja tenen creixements cancerosos, però que romanen asimptomàtics per als mètodes de detecció actuals. L'equip conclou que calen més estudis longitudinals a gran escala per confirmar el potencial de la prova per a la detecció primerenca de càncer.