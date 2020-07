Un donant de l'Hospital Arnau de Vilanova propicia cinc transplantaments a quatre persones en ple rebrot de la covid

Un donant de l'Hospital Arnau de Vilanova va propiciar cinc transplantaments durant la segona setmana de juliol, en ple rebrot de la covid-19 a Segrià, segons ha informat el Departament de Salut. L'equip de coordinació de transplantaments del centre va fer possible una donació multiorgànica que ha permès fer cinc transplantaments a quatre persones que els esperaven, un d'ells multivisceral (que implica més d'un tipus diferent d'òrgans). El dispositiu va mobilitzar més de 100 professionals sanitaris i no sanitaris de diferents hospitals o entitats, un d'ells de l'Estat.

La coordinadora de transplantaments del centre, Mariona Badia, ha explicat que una família va manifestar que volia donar els òrgans del seu familiar mort i, tot i la complexitat del moment, es va fer l'"esforç" necessari per portar a terme les donacions.

L'Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) va coordinar el dispositiu que mobilitzava tres equips extractors de Barcelona i un quart des d'un altre centre de l'Estat, aquest darrer en suport de l'Organització Nacional de Transplantaments (ONT), per un pacient que es trobava en situació d'urgència zero. El transport aeri d'aquest últim equip es va dur a terme en col·laboració amb l'Aeroport d'Alguaire, que va allargar el seu horari d'obertura fins a la matinada per poder acollir el vol.

El dispositiu va mobilitzar més de 100 professionals sanitaris i no sanitaris de diferents hospitals o entitats. "En uns moments de tensió, cansament i estrès acumulat a causa de la pandèmia de la Covid-19, és d'agrair el sobreesforç que fan els professionals sanitaris per tirar endavant una donació amb tot el que això suposa", ha comentat el director de l'OCATT, Jaume Tort.

L'OCATT i el Sistema de Salut de Catalunya han destacat la generositat i la solidaritat dels donants i de les seves famílies, "que gràcies al seu gest altruista han fet un regal de vida i d'esperança a moltes persones que ho esperaven". Han reconegut també la "feina i el compromís" dels professionals sanitaris i no sanitaris.