Una vacuna contra el coronavirus podria estar a punt per fabricar-se el mes de novembre

Una vacuna contra el coronavirus podria estar a punt per fabricar-se el mes de novembre

Les conclusions sobre l'efectivitat de la primera vacuna nord-americana contra la COVID-19 podrien conèixer abans de les eleccions del 3 de novembre, a les que Donald Trump es juga la reelecció, encara que el més probable és que arribin al novembre o desembre, ha indicat aquest dilluns el principal epidemiòleg de país, Anthony Fauci.

La vacuna desenvolupada per la biotecnològica Moderna en col·laboració amb els Instituts Nacionals de la Salut (NIH) dels EUA va començar aquest mateix matí la seva fase 3 de proves, de manera que és la primera fora de la Xina que arriba aquest punt crític per comprovar la seva eficàcia i seguretat abans de distribuir-se en massa.

"És un rècord mundial per a nosaltres haver estat capaços de passar de la seqüenciació (de virus SARS-CoV-2) a la fase 3 d'una vacuna en tan poc temps. No s'havia fet mai abans", va explicar Fauci, que va assegurar que aquest procés, que només ha portat uns 6 mesos, no s'ha compromès el rigor científic ni la seguretat dels assajos.

El director de l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses va dir en teleconferència que les primeres conclusions sobre si la vacuna té aspectes de produir-se i distribuir-se entre la població pot arribar "al començament de novembre, però podria ser abans".

"És molt difícil concretar una data. Avui és el primer dia i s'haurà de veure en les setmanes vinents si hi ha un augment (de la resposta immunològica) després de 28 dies (quan s'administrarà la segona dosi)", va opinar Fauci, qui va dir que no descarta que les primeres conclusions sobre immunitat es coneguin abans de novembre.

Les dates de presentació d'aquests resultats són fonamentals, ja que si es produeixen a l'octubre podrien entrar de ple en la recta final de la campanya per a les eleccions del 3 de novembre i donar a l'Administració Trump arguments a favor de la reelecció del republicà, la resposta a la pandèmia del qual ha estat molt criticada per haver esquivat la gravetat de la situació.

Fauci va afirmar que hi ha diverses variables importants, com la quantitat de voluntaris que se sumin a les proves de la fase 3 de la vacuna de Moderna, així com l'origen d'aquests voluntaris, ja que han de representar a les regions i als segments de població amb major incidència d'infeccions.

Aquest matí, una persona a Savannah (Geòrgia) va ser la primera a rebre la vacuna de Moderna. En les setmanes que venen hauria administrar-se a uns 30.000 voluntaris, la meitat dels quals rebrà un placebo d'una solució salina que permetrà fer un contrast estadístic per mesurar la resposta immunològica.

El director del NIH, Francis Collins, ha apuntat que diversos equips d'experts determinaran quins grups són prioritaris per rebre les primeres dosis d'una vacuna que rebi totes les aprovacions pertinents, però entre ells va destacar al personal sanitari, els adults grans, persones amb malalties prèvies , afroamericans i hispans.

Mentrestant, el conseller delegat de Moderna, Stephane Bancel, va assegurar que tenen garantida la capacitat per produir 500 milions de dosis de la vacuna en 2021 i possiblement puguin ampliar-la a 1.000 milions.