Quant costarà la vacuna contra el coronavirus?

El principal epidemiòleg dels EUA, Anthony Fauci, anunciava dilluns que les conclusions sobre l'efectivitat de la primera vacuna nord-americana contra la Covid-19 es podrien conèixer a la tardor.

La vacuna desenvolupada per la biotecnològica Moderna en col·laboració amb els Instituts Nacionals de la Salut (NIH) dels EUA ha començat aquest mateix dilluns la fase 3 de proves, amb la qual cosa és la primera fora de la Xina que arriba a aquest nivell avançat per comprovar-ne l'eficàcia i seguretat abans que es distribueixi en massa.

Quant costarà?

Segons informa el 'Financial Times', la vacuna de Moderna es comercialitzarà per un preu bastant més alt que els acordats la setmana passada per Pfizer i el seu soci alemany BioNTech.

Concretament, pretenen vendre-la a un preu d'entre 50 i 60 dòlars per cicle (25-30 dòlars per dosi), i es donaria prioritat als EUA i altres països d'alts ingressos, el que exclou els països amb menys recursos.

Tot i que aquesta xifra no té perquè ser definitiva, tampoc s'acosta als a 19,5 dòlars per dosi acordats per les altres farmacèutiques -Pfizer i BioNTech- que encapçalen també la carrera per la vacuna. Igualment, queda lluny de l'acord d'AstraZeneca amb els Països Baixos, Alemanya, França i Itàlia, que fixava en 3 o 4 dòlars la dosi.

Tot i que Moderna ha aconseguit doblar el finançament governamental del fàrmac fins 955 milions de dòlars, el president de la farmacèutica nord-americana, Stephen Hoge, al principi, va demanar als compradors -entre els quals es troba la UE - que s'establís un preu que tingués a l'almenys dos dígits, segons revela el diari britànic.

"No la vendrem a preu de cost", admetia Hoge en una audiència de Congrés, assegurant que pretenien obtenir beneficis amb les vendes.

Ben aviat s'administraran dosis a uns 30.000 voluntaris, dels quals la meitat rebran un placebo d'una solució salina que permetrà fer un contrast estadístic per mesurar la resposta immunològica.

Quins grups de població rebran les primeres dosis?

El director dels Instituts Nacionals de la Salut, Francis Collins, ha apuntat que diversos equips d'experts determinaran quins grups són prioritaris per rebre les primeres dosis d'una vacuna que rebi totes les aprovacions pertinents, però entre aquests ha destacat el personal sanitari, la gent gran, persones amb malalties prèvies, afroamericans i hispans.

El conseller delegat de Moderna, Stephane Bancel, per la seva banda ha assegurat que tenen garantida la capacitat per produir 500 milions de dosis de la vacuna el 2021 i possiblement podran ampliar-la a 1.000 milions.