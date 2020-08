Treballen en un sistema per detectar la covid a través de la veu i la tos

Un grup d'investigadors de Luxemburg està a punt de posar en marxa un sistema per poder detectar la Covid-19 a través de la veu i la tos, la qual cosa permetrà un millor diagnòstic remot i reduirà els riscos de contagi pel contacte físic entre metges i pacients.

El projecte, batejat com CDCVA (COVID-19 Detection by Cough and Voice Analysis), planteja un "enfocament innovador", basat en la intel·ligència artificial, per detectar el virus en funció dels patrons de veu i tos de les persones afectades, explica en una entrevista a EFE Muhannad Ismael, responsable de la iniciativa.

"Les afeccions respiratòries, com la tos seca, el mal de coll i la dispnea causades per la Covid-19 poden fer que les veus dels pacients siguin diferents, creant signatures de veu identificables, que poden ser reconegudes utilitzant el nostre sistema", assenyala.



No és la primera vegada que es duu a terme una iniciativa similar

La universitat de Cambridge i la de Carnegie Mellon han desenvolupat una aplicació i una plataforma, respectivament, per tal de recopilar dades i crear algorismes d'Intel·ligència Artificial que permetin detectar automàticament si una persona pateix covid a partir de la seva manera de tossir o de parlar.

No obstant això, explica l'expert, totes les iniciatives fins ara serveixen per a recopilar dades però no hi ha cap aplicació disponible per detectar la COVID-19 a partir de la veu i la tos.

"La nostra idea s'inspira en recerques avançades (...) per l'anàlisi de so, com reconèixer automàticament a les persones afectades per un refredat per l'acústica de la seva veu o distingir entre tos seca i humida", afegeix.

Per tal de desenvolupar el sistema cal recopilar un gran nombre de registres de veus i enregistraments de tos, que després són processats a través d'una sèrie de mètodes, a fi d'eliminar els sorolls i identificar els patrons de tos i veu.

"La capacitat per a identificar amb èxit als pacients amb covid a partir de les seves veus depèn de la recopilació d'un gran conjunt de dades que contingui veus i tos de pacients amb covid".

També cal prendre registres de persones sanes i d'individus que puguin patir altres afeccions respiratòries.

La pandèmia del coronavirus està tenint un enorme impacte en els sistemes sanitaris de tot el món, col·lapsant hospitals i generant un important nombre de contagis entre els professionals sanitaris.

Per tal de diagnosticar el coronavirus en l'actualitat s'utilitzen fonamentalment els test d'ARN (de diagnòstic), els test immunològics i els test Ràpids.

"No obstant això, aquests mètodes requereixen una consulta física, la qual cosa augmenta el risc d'infecció per part del personal i els pacients i consumeix molts recursos dels sistemes sanitaris", explica Muhannad Ismael.

El sistema en el qual treballa aquest grup d'investigadors no pretén no obstant això reemplaçar els altres tipus de test sinó ser complementari, proporcionant "una avaluació auxiliar preliminar de l'estat de salut" d'amplis grups de població, sense posar en perill als professionals de la salut.

El mateix expert indica que "podria fer-se com una eina d'assistència per a la presa de decisions clíniques en la selecció de candidats que tindran prioritat en les proves de laboratori estàndard, quan el nombre de proves sigui limitat i hagi de fer-se servir amb poca freqüència".

A més, podria ajudar, per exemple, als serveis d'emergència a gestionar el volum de trucades per tal d'identificar els casos crítics i que requereixin d'una intervenció ràpida.

La plataforma que recopilarà les dades serà llançada al setembre, estarà accessible en vuit idiomes (anglès, francès, alemany, luxemburguès, espanyol, rus, serbi i àrab) per tal d0arribar al major nombre de participants de tot el món.

A més de les dades vocals, reunirà informació sobre l'edat, el sexe, el país, els hàbits de fumar, els símptomes, i l'estat de les proves de Covid-19.

Encara que de moment el projecte està en fase de prova i encara no s'ha plantejat detalladament la seva manera d'ús, l'objectiu és ajudar en els esforços per combatre la pandèmia del coronavirus a nivell global i que els diferents països puguin utilitzar-ho, explica Muhannad Ismael.