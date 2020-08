L'aigua que després d'un bon bany es queda dins de la nostra oïda i es nega a sortir és una de les típiques molèsties de l'estiu, en platges i piscines.

A vegades surt molt fàcil, amb només capgirar el cap, però d'altres vegades sembla que s'embussa i acaba produint incòmodes sorolls interns, petites pèrdues d'audició i molèsties constants, fins quan obrim i tanquem la boca.

Per això una cosa tan excèntrica com veure a algú en banyador fent salts a peu coix amb el cap girat és, des de sempre, una de les escenes típiques de l'estiu.



10 formes senzilles de treure l'aigua de l'oïda



1- És probablement la fórmula més utilitzada i només requereix que posem el cap paral·lel al terra amb l'oïda apuntant cap avall i comencem a fer salts. Serà més eficaç si mentre saltes mantens estirat el lòbul de l'orella cap avall, ja que obriràs el conducte auditiu.

2- Però abans d'això, el normal és començar fregant l'orella o estirant el lòbul mentre inclines el cap cap avall i la sacseges una mica. Funciona moltes vegades i no és necessari donar més espectacle.

3- Encara més fàcil és deixar el treball a la llei de la gravetat. I per això n'hi ha prou que ens estirem de costat amb l'oïda afectada recolzada a la tovallola durant uns cinc minuts, esperant que l'aigua surti lentament. També funciona moltes vegades, i sense esforç.

4- Una altra fórmula eficaç és inclinar el cap per a posar-la paral·lela al terra. Sobre l'oïda apuntant cap avall col·loquem el palmell de la mà formant un segell hermètic i comencem a pressionar cap a dins i deixar anar de cop. Així crearem un efecte buit que pot treure l'aigua a l'estil dels desatascadors antics.

5- Molt senzill és apostar per badallar o mastegar per tal d'eliminar l'aigua embussada a l'oïda. Un xiclet ajudaria a realitzar aquest exercici sense donar-nos comptes.

6- Una mica més científic és la realització de la maniobra de Valsalva, descoberta pel metge italià del mateix nom i que s'utilitza amb molta freqüència per a igualar pressions, tant en el busseig com en els avions, amb la finalitat d'evitar molèsties quan ens sotmetem a canvis de pressió.

La maniobra consisteix a respirar profund, tancar la boca, tapar-se el nas estrenyent les fosses nasals amb els dits i bufar pel nas. Sentirem alguna cosa semblant a una explosió que significarà que les trompes de Eustaqui s'han obert, i en aquest moment pot ser possible que l'aigua surti.Però cal anar amb compte de no bufar molt fort, ja que podríem danyar el timpà.

7- Pot semblar sorprenent per a molts l'ús de l'assecador del cap per a acabar amb l'aigua en l'oïda. Clar que cal fer-ho amb cura i prudència per no acabar de fer més mal que bé.

La manera és encendre l'assecador a la potència més baixa i amb una temperatura no gaire alta. Ho col·loquem a uns 30 centímetres de l'oïda i l'anem acostant i allunyant mentre tirem cap avall del lòbul per a obrir-li a l'aire calent una mica de camí.

8- Aplicar unes gotes d'una barreja d'alcohol i vinagre, a parts iguals ajuda a evaporar l'aigua que tenim atrapada en l'oïda. La mescla té l'avantatge que d'una banda l'alcohol ajuda a evaporar l'aigua i a eliminar bacteris que podrien provocar una infecció. I el vinagre per part seva, pot desfer la cera que manté atrapada a l'aigua en el seu interior.

L'aplicació haurà de fer-se amb un degotador estèril (molt fàcil d'aconseguir) i només farà falta introduir-la en l'oïda tres o quatre gotes durant un parell de minuts. Després hauria d'haver prou amb inclinar el cap cap als costats perquè l'aigua surti.

És important prendre precaucions i saber que mai s'ha d'utilitzar aquest remei en persones que pateixin una infecció de l'oïda externa, un timpà perforat o conductes de timpanostomia.

9- Un altre remei casolà és l'ús d'alcohol boricat per tal d'absorbir l'aigua. Et sona? Probablement si té gossos d'orelles caigudes l'hagin utilitzat alguna vegada.

L'alcohol boricac és un compost fet amb alcohol i àcid bòric que s'usa en veterinària per a prevenir i curar infeccions de l'oïda dels animals, i evitar que pateixin otitis.

És antisèptic, en les persones s'usa també per a tractar l'otitis externa i està contraindicat en nens menors de 3 anys, en cas de perforació timpànica o quan hi hagi ferides obertes a la pell de l'interior de l'oïda.

Per a prevenir infeccions d'oïda provocades per l'aigua de rius, pantans, piscines€ és un remei casolà molt recomanable. I fabricar-ho és tan senzill com agafar 10 cc d'alcohol de 70º i tirar-li 8 gotes de vinagre.

10- Més senzill encara és l'ús d'oli d'oliva, que a més d'ajudar a expulsar l'aigua pot contribuir decisivament a evitar una infecció. S'aplica escalfant una mica d'oli d'oliva, agafant amb un degotador unes quantes gotes i col·locant-les a l'interior de l'oïda.

Després ens recolzem durant uns 10 minuts amb l'oïda cap amunt, perquè no es vessi l'oli, i transcorregut el temps girem el cap perquè quedi apuntant al terra l'oïda dolenta i surti tant l'oli com l'aigua.

Hi ha més fórmules casolanes recomanades, com omplir l'oïda d'aigua amb un degotador net esperant que l'aigua nova 'ajudi a sortir' a l'estancada dins. O fer bafs o donar-se una dutxa calenta, perquè el vapor d'aigua també ajuda.

Fins i tot hi ha gotes óticas que la majoria estan fetes a base d'alcohol i que ajuden a reduir la humitat en el conducte auditiu extern, amb l'avantatge que també poden eliminar els bacteris i desfer la brutícia interna.