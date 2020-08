Un estudi resol un dels misteris del càncer gràcies a l'epigenètica

Un grup d'investigadors liderats pel director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Manel Esteller, ha resolt un dels misteris del càncer amb l'epigenètica, segons ha informat l'institut. La investigació publicada a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' apunta que en les cèl·lules canceroses s'inactiva epigenèticament la proteïna que genera el nucleòtid 'Y', originant tumors petits però altament agressius. "Hem construït el pont entre aquests dos móns al demostrar que el silenciament epigenètic del gen TYW2 és la causa de la pèrdua de l'esquiu nucleòtid 'Y'", segons destaca l'article. Afegeix que el bloqueig epigenètic del gen TYW2 ocorre principalment en càncer de còlon, estómac i úter.

El "misteri" data del 1975, quan 'Nature' va publicar que s'havia identificat un ARN entre els primers descobriments sobre les alteracions del material genètic als tumors al que faltava el nucleòtid 'Y'.