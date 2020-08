Experts alerten sobre el perill de la picada de mosquit tigre a nadons

Experts de l'Hospital de Manises han advertit aquest dilluns que les picades de mosquit tigre "solen ser més doloroses, piquen més, produeixen butllofes i lesions violàcies", per això recomanen "aplicar fred local i evitar gratar les lesions perquè augmenten la mida, picor i inflamació ".

Segons ha indicat en un comunicat la doctora del Servei de Pediatria de l'Hospital de Manises María Elena Álvaro Toquero "quan aquestes picades es produeixen en nens molt petits, sobretot en nadons i lactants, cal controlar els símptomes i aspecte d'aquestes, ja que, en aquests casos solen ser més perilloses".



"Quan l'aspecte de la picadura és dolent i si la inflamació és molt cridanera, el dolor és intens o apareix febre és necessari acudir a Urgències", ha assenyalat l'especialista, que ha afegit que "qualsevol picada i els símptomes produïts seran més greus com més baixa sigui l'edat de l'infant".

Per evitar les picades, la doctora recomana "estar atent quan el nen es trobi en entorns en els que habiten aquest tipus de mosquits", per exemple, en llocs on hi hagi aigua estancada com piscines, bidons o abeuradors de mascotes. "És important intentar buidar, cobrir o recanviar l'aigua amb freqüència", ha afegit l'experta.

Pel que fa als repel·lents, l'especialista ha aconsellat fer servir productes d'aplicació tòpica, però ha assenyalat que "els braçalets i pegats no són efectius". "Els repel·lents més eficaços són els que contenen DEET, la concentració pot variar entre el 10% i el 40% i com més gran sigui la concentració més duradora serà la seva protecció".

No obstant això, l'experta ha destacat que "les concentracions superiors al 30% no ofereixen més avantatges i no es recomanen en nens". "En general, aquest producte s'ha d'evitar per sota dels dos anys", ha conclòs la doctora.