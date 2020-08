Els aliments que mai hauries de dur a la platja un dia de calor

L'estiu avança amb pas ferm, però els dies per gaudir de la platja i del bon temps encara no s'acaben. Banyar-se en un racó idílic de la Costa Brava, descansar a la sorra i menjar un entrepà o un tàper pot ser un pla perfecte, però si no vols que aquest dia ideal s'acabi espatllant, cal tenir en compte tots els detalls, com el menjar que duus. Sigui perquè hi ha aliments que són més sensibles als rajos ultra violeta, provoquen malestar, dolors o inflor, cal tenir present quins són els menjars que no es recomanen i per què.

Aquests són els aliments que hauries d'evitar portar a la platja un dia calorós:



Llet pasteuritzada, iogurts i formatge fresc

Tant la llet pasteuritzada, els iogurts com el formatge fresc han d'estar en constant refrigeració. Les neveres tradicionals que abunden a la platja no aporten el refredament que necessiten aquests productes làctics. Això és així, pel fet que les temperatures superiors als quatre graus poden provocar que el sèrum que conté la llet s'acabi separant i que els bacteris augmentin amb major facilitat. En canvi, les llets Ultra High Temperature (UHT), a l'haver estat sotmeses a una injecció de vapor que mata els bacteris patògens, fa que es puguin mantenir a la temperatura ambient durant més estona.

Ous

Els ous bullits, la truita de patates, l'amanida russa, la maionesa, els arrebossats i tots aquells menjars que portin ou no haurien d'estar fora de la nevera de casa durant més de dues hores, o bé, d'una en el cas que les temperatures siguin més elevades als 32 graus. Amb les temperatures càlides, els bacteris presents en els ous tenen un índex elevat de creixement, fet pel qual la ingesta d'aquest aliment pot arribar a causar diferents enfermetats.

Marisc i peix blau

El marisc i el peix blau, com la tonyina o les sardines, especialment fora del seu enllaunat i a temperatura ambient, poden tendir a generar histamina, un compost que sorgeix per l'acció dels bacteris sobre la carn del peix i que acostuma a provocar una intoxicació alimentària a la persona que la consumeix. Ara bé, les escopinyes, les cloïsses i altres enllaunats esterilitzats no és habitual que produeixin la histamina.

Cafè

El cafè és una de les begudes menys recomanables en una jornada de platja. El seu contingut ric en cafeïna, a menys que sigui descafeïnat, fa que actuï com a diürètic i que el cos expulsi la seva aigua i les seves sals mitjançant la suor, provocant, per tant, abans la deshidratació de l'organisme. A més a més, amb l'alliberació de la gastrina, una hormona que augmenta l'activitat del colon, fa que el cafè també pugui tenir efectes laxants.

Te

Igual que el cafè, les infusions amb teïna tendeixen a provocar deshidratació, ja que les propietats de la cafeïna i la teïna són similars.

Begudes alcohòliques

Pel que fa a l'alcohol, és rellevant conèixer que és una beguda vasodilatadora, fent que el cos elimini els líquids de la sang a partir del sistema renal a un ritme més elevat que altres líquids, el que pot arribar a provocar la deshidratació i, inclús, el desmai de forma ràpida en dies de calor.

Begudes ensucrades i gasoses

Les begudes ensucrades i les gasoses es desaconsellen perquè els seus nivells elevats de sucre poden provocar un alt-i-baix d'aquest estimulant a la sang que arribi a generar un fort mal de cap. A més a més, cal tenir en consideració que provoquen, amb molta facilitat, l'efecte de ventre inflat.

Embotits cuits

Els embotits cuits, com el gall d'indi o el pernil dolç, s'han de conservar en una constant refrigeració i poden estar carregats de sodi. La mala conservació d'aquests aliments pot provocar una intoxicació alimentària i, quant al sodi, aquest fa que la retenció de líquids augmenti i en conseqüència el cos s'infli. En canvi, els embotits curats són un aliment completament recomanat per un dia idíl·lic a la platja, ja que resisteixen la calor amb facilitat.

Patates i altres aperitius similars de bossa

Un altre aliment carregat de sodi, com molts embotits cuits, són les patates de bossa i altres aperitius similars. Aquests piscolabis provoquen inflor.

Crucíferes

La coliflor, el bròcoli, o la col també se sumen al llistat d'ingredients que provoquen l'efecte de la panxada inflada i, a més a més, gasos. Els crucífers contenen rafinosa, un sucre que no es digereix fins que arriba als bacteris intestinals, fent que l'estómac s'infli.

Fruita ja pelada

La pell de la fruita protegeix dels gèrmens, motiu pel qual no es recomana portar a la platja la fruita ja pelada i sobretot, sabent que la combinació de sucre, calor i humitat augmenta les possibilitats que els gèrmens es multipliquin. Per tant, per disminuir el risc que es contamini, es recomana portar-la amb la pela. Recorda, que si decideixes menjar-la amb pela, cal netejar-la amb aigua abundant i amb desinfectant.

Aliments rics en proteïna

Els menjars que porten abundant proteïna, com la carn vermella, dificulten la digestió, fent que l'estómac necessiti treballar més, gastant més energia i conseqüentment augmentant la calor corporal, quelcom poc recomanable si el dia ja de per si és calorós.

I llavors, què es recomana ingerir durant una jornada de calor a la platja?

En primera instància, és fonamental beure aigua amb regularitat per a hidratar el cos i ingerir plats lleugers com una amanida o el gaspatxo. Si aquesta opció no us fa el pes, també es pot comptar amb els embotits curats. De piscolabis, un grapat de fruits secs pot ser idoni pels minerals que aporten. Per altra banda, de postres, l'opció més recomanable és la fruita -portada de casa sense pelar-, ja que conté aigua i molts nutrients.

Pel que fa als hàbits que cal tenir en compte, hi ha el fet que s'ha de preparar el menjar el més tard que es pugui, és a dir, el més proper al moment d'ingerir-lo. A més a més, si és menjar calent, no s'ha de posar a la nevera de forma instantània. La nevera de platja és indispensable, ja que gairebé qualsevol aliment que es vulgui menjar és millor que es conservi en fred i, sota cap circumstància, en un ambient calorós. Tenint en compte això, sempre que puguis, mantén-la a l'ombra, amb la tapa tancada i en el cotxe transporta-la amb els passatgers i no al maleter.