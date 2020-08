Consumir bròquil manté més temps el bronzejat

El bròcoli conté propietats naturals que contribueixen al fet que el bronzejat de l'estiu es mantingui durant més temps i, alhora, actua com a protecció contra els radicals lliures de la radiació ultraviolada (UV).

Aquesta és una de les conclusions publicades per l'Associació +Bròcoli sobre la base d'un estudi elaborat per l'equip del Laboratori de Fitoquímica del Departament de Ciència i Tecnologia d'Aliments del CEBAS-CISC.

En aquesta línia, l'investigador Diego Moreno, sosté que els compostos bioactius del bròquil "contribueixen a protegir la pell enfront del mal per radiació solar".

"A més de nutrients i vitamines, la verdura presenta altres propietats complementàries que actuen com a antioxidants que neutralitzen els radicals lliures com els que origina el mal per la radiació UV", ha afegit Moreno.

Els compostos indicats són "pigments naturals propis de les fruites i hortalisses amb capacitat antioxidant". Per part seva, segons l'investigador, "el beta-carotene és dels més importants perquè és el precursor de la vitamina A".

Gràcies a la inclusió d'aquests nutrients i la seva transformació de vitamina A en la dieta, "podem mantenir la pell en bona forma, tant en color com en aparença, per la seva activitat antioxidant i perquè col·laboren amb els sistemes de defensa cel·lular davant de la radiació UV".



Salut de pulmons i ulls

Com a element addicional al consum del bròcoli durant les dietes en aquesta època de l'any, l'expert afegeix altres avantatges addicionals: "Aquesta verdura no sols és beneficiosa per a la pell, també per a la salut dels pulmons i la dels ulls, que durant l'estiu també reben més radiació solar".

Per tal d'aprofitar millor totes les propietats del bròquil com les assenyalades, des de +Bròcoli recomanen consumir-lo en fresc (amanides), cuinat amb pocs minuts d'elaboració o a temperatures que no siguin altes (al vapor o saltat).

Aquestes alternatives ajuden a mantenir la major part dels seus nutrients (minerals i vitamines) i antioxidants (carotenoides, glucosinolatos i polifenoles).

"Les elaboracions més tradicionals, bullint-ho durant molt de temps, per exemple, són menys recomanables, perquè degraden més els fitoquímics del bròquil i altres hortalisses i, encara que part d'aquests compostos passen a l'aigua del cuinat, després no s'aprofiten en l'elaboració del plat i es malgasten".

Igual que amb altres fruites i hortalisses, l'aliment fresc o mínimament processat garanteix una major densitat de nutrients i compostos beneficiosos per unitat de pes.