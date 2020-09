Només el 3,5% de menors contagien primer la COVID a casa

Un estudi liderat per l'hospital Vall d'Hebron ha detectat que només el 3,5% dels menors han estat els que han portat la covid-19 al seu domicili, contagiant així familiars seus, mentre que els adults han estat els primers transmissors de virus en el 60% dels casos.

El treball, liderat per la Vall d'Hebron i presentat pel cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de la Vall d'Hebron, Pere Soler, i la pediatra d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf Anna Gatell, s'ha dut a terme sobre 163 menors, centrant-se finalment en 89 d'ells per qüestions metodològiques. L'estudi s'ha efectuat entre els mesos de març i maig, quan es van prendre les mesures més estrictes del confinament.



Poc contagis a casa

L'estudi constata que dels 89 menors analitzats s'ha comprovat que només tres -dos d'ells de 17 anys- van ser els qui que van portar el virus a casa, on encara no circulava. L'estudi determina així que la transmissió de virus de nens a adults «és baixa», una dada a tenir en compte ara que d'aquí pocs dies comença el curs escolar.

El doctor de la Vall d'Hebron va advertir però que els menors presenten «manifestacions clíniques més inespecífiques que l'adult», de manera que els pediatres poden tenir més dificultats per detectar-lo. Sobre la població estudiada, el 21% dels menors no mostrava símptomes, el 60% sí que tenia una febre superior als 37,5 graus centígrads, un altre 49% tenia tos, el 14% erupcions cutànies i el 13,5% pèrdua d'olfacte o gust. Entre els menors ingressats, l'edat mitjana es va situar en els 12 anys, encara que els que han hagut de ser ingressats en major percentatge són els menors de 3, si bé Soler ha precisat que pot existir un «biaix» a causa que, per precaució, es sol tenir més cura amb aquests nens tan petits.