El coronavirus pot afectar els testicles

Febre, mal de coll, nàusees, malestar general, diarrea i ara també orquitis.... o inflamació de testicles. La infecció per coronavirus, en aquest cas en homes, no deixa de sumar nous símptomes. L'últim a sumar-se al possible quadre mèdic de la patologia és la inflamació dels testicles que cursa amb dolor i que podria acabar ocasionant problemes de fertilitat si no es prenen mesures per a atallar-la. Aquesta és una de les conclusions d'una de les últimes publicacions del American Journal of Emergency Medicine sobre el tractament d'un pacient que tenia els testicles inflamats després de donar positiu per coronavirus.

Aquesta publicació reflecteix que el pacient va donar positiu per coronavirus i que a més dels símptomes típics de la malaltia, com a febre, fatiga o tos, va acudir a urgències per un fort dolor en l'entrecuix. Durant la consulta, l'equip mèdic que li va tractar va constatar una inflació bilateral (dels dos testicles) amb dolor que radiava a tota la zona pèlvica. El pacient va haver de ser ingressat durant una nit per a baixar la inflamació.

Una de les principals causes de l'orquitis és la infecció bacteriana que afecta els testicles. El tractament amb antibiòtics i antiinflamatoris soluciona aquesta patologia que, en cas de no tractar-se, podria danyar la qualitat dels espermatozoides i per tant de la fertilitat del pacient. De moment, la publicació recull aquest cas mèdic i cita antecedents de pacients positius per covid que també van experimentar dolors similars en els testicles.