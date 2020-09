He de fer quarantena si he donat negatiu a la prova PCR?

Per intentar trencar les cadenes de contagi i evitar que la covid-19 se segueixi expandint, la Generalitat, igual que altres administracions, ha apostat per realitzar proves PCR a totes aquelles persones que hagin tingut contacte amb un positiu. Determinar qui són aquestes persones és la tasca dels rastrejadors. I amb el resultat a la mà, si s'és positiu s'ha de fer una quarantena fins haver fet net del virus. I s'hi s'ha donat negatiu? També, durant 14 dies (tot i que hi ha una excepció segons el Ministeri de Sanitat).



"Repetim, insistim i no ens cansarem: quan fem una PCR, sigui positiu o negatiu, s'han de fer els 14 dies de quarantena", ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. Una compareixença durant la qual ha xifrat en 106.000 les PCR que s'han fet a Catalunya durant l'última setmana.



Tot i donar negatiu no es pot fer vida normal

(hilo) Sobre la detección PCR de SARS-CoV-2



1) El periodo de mayor infecciosidad es entre -1 y +3 días del inicio de síntomas



2) La técnica de recogida de muestra afecta poco a la sensibilidad PCR



3) El momento de la recogida debe ser 5-8 d post-infección o 0-3 d post-sintomas pic.twitter.com/XcqSaqxYrv — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 3, 2020

La qüestió rau en que, des del dia de la infecció d'una persona,. Pot ser que algú, per exemple, en mostri ja el tercer dia mentre que a algú altre això no li passi fins al dotzè. Per tant, tot i que la PCR sigui negativa, ens haurem de quedar a casa ja que uns dies després d'haver-nos-la fet, si la repetissin, en aquesta ocasió sí que podríem donar positiu.El Ministeri de Sanitat ho especifica en un document que es titula " Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 en el ámbito de las empresas". Textualment, el text diu: "Si el resultat de la PCR és negatiu". Només hi ha una forma d'acabar-la abans, que el mateix Ministeri detalla a la frase següent: "De forma addicional, i amb l'objectiu de poder reduir la durada d'aquesta quarantena,de l'últim contacte el positiu, i pot suspendre la quarantena en cas de resultat negatiu".L'epidemiòleg Oriol Mitjà va fer un seguit de piulades a principi d'agost on detallava els dies quan una persona infectada per covid és més infecciosa: