Les persones obeses que perden pes redueixen fins a un 45% el risc de malalties

Les persones amb obesitat que s'aprimen -no a causa d'una malaltia- i van eliminar una mitjana del 13% del seu pes corporal inicial van reduir el seu risc de desenvolupar diabetis tipus 2 en un 42%- 44%, apnea del son en un 22%- 27%, hipertensió en un 18% - 25%, i la dislipèmia (nivells inusualment alts de colesterol i altres greixos en la sang) en un 20-22%, segons un estudi de més de 550.000 adults en atenció primària al Regne Unit.

En l'estudi, els investigadors van analitzar dades anònimes de la base de dades de recerca de pràctica clínica (CPRD) del Regne Unit, que conté informació sobre més d'11 milions de pacients de 674 cirurgies de pràctica general al Regne Unit, des de 1987 fins al present, i estadístiques d'episodis hospitalaris.

Van extreure dades sobre més de 550.000 adults (edat mitjana de 51 anys) amb sobrepès (IMC de 25 a 30 kg / m) o obesitat (IMC de 30 o més) entre gener de 2001 i desembre de 2010.

Els participants es van dividir en dos grups segons el seu patró de pes durant un període de 4 anys després que es va prendre el primer mesurament de l'IMC: 492.380 individus el pes dels quals va romandre estable i 60.573 que van perdre pes, amb un canvi en el grup d'aprimament va ser de -13%. També van extreure informació sobre intervencions de pèrdua de pes i consells dietètics per a confirmar la intenció de perdre pes.

Els investigadors van comparar el risc de desenvolupar sis afeccions relacionades amb l'obesitat (diabetis tipus 2, apnea del son, artrosi, hipertensió, dislipèmia i angina inestable / atac cardíac) entre els qui van perdre pes i els qui no, durant una mitjana de 8 anys de seguiment.

Després van calcular els beneficis de perdre el 13% del pes corporal per a tres perfils de risc: reducció de l'IMC de 34,5 a 30 kg / m (nivell d'obesitat classe I); 40,3 a 35 kg / m (nivell d'obesitat II) i de 46 a 40 kg / m (nivell d'obesitat III; veure taula 1). Els resultats es van ajustar per factors que podrien afectar les troballes.

En general, es van observar les majors reduccions de risc per a la diabetis tipus 2. Les estimacions suggereixen que la pèrdua de pes del 13% en adults amb obesitat d'IMC 34,5 a 30,0 kg / m es va associar amb una reducció del 42% en el risc relatiu de desenvolupar diabetis tipus 2, una reducció del 25% en el risc relatiu de desenvolupar pressió arterial alta i apnea del son, i una reducció del 20-22% en el risc d'artrosi i dislipèmia, en comparació amb els riscos abans de la pèrdua de pes.

Les tendències per a les persones que van reduir el seu IMC de 40,3 a 35 kg / m i de 46 a 40 kg / m van ser similars. No obstant això, la reducció del risc d'angina inestable / atac cardíac no va ser significativa.

Altres anàlisis que van estudiar si les persones amb una pèrdua de pes mitjana del 13% tenien el mateix risc de patir afeccions relacionades amb l'obesitat que si tinguessin aquest 13% menys de pes des de l'inici de l'estudi, van trobar que aquells que van perdre pes tenien un pes significativament menor risc de desenvolupar diabetis tipus 2, pressió arterial alta i greixos en sang anormals.

No obstant això, en cadascun dels tres perfils de risc, el risc de desenvolupar apnea del son i osteoartritis després de la pèrdua de pes va ser encara major en comparació amb tenir un pes estable un 13% més baix des de l'inici de l'estudi (l'anomenat "risc residual").

"Els nostres resultats demostren els beneficis de la pèrdua de pes intencional per a reduir la càrrega de salut de l'obesitat en la pràctica clínica del món real -assegura Christiane L Haase, de Novo Nordisk, qui va dirigir la recerca-. És important emfatitzar que aquest és un estudi observacional i només pot mostrar que existeix una associació entre la pèrdua de pes i la reducció dels factors de risc cardiovascular, no que la pèrdua de pes provoqui aquesta reducció del risc".

"No obstant això, la diferència en el risc d'aquestes condicions és sorprenent i indica que les persones amb obesitat podrien reduir notablement el seu risc de malaltia mitjançant la pèrdua de pes intencional --afegeix--. En el que hem de centrar-nos ara és en com podem donar suport a enfocaments saludables i basats en l'evidència per a perdre pes i la millor manera de mantenir la pèrdua de pes reeixida".