Una bona hidratació és clau per al nostre cos

L'aigua té unes característiques excepcionals i té unes funcions essencials per a l'organisme. És un nutrient no energètic, és a dir, no aporta calories però sí vitamines i sals minerals. «Sense menjar es pot viure gairebé dos mesos, gràcies a una sèrie de mecanismes d'adaptació molt intel·ligents que es posen en marxa en períodes de dejuni prolongat. En canvi, sense beure no podríem viure ni una setmana», diu la nutricionista Laura González.



Quantitat d'aigua necessària

Quina quantitat d'aigua necessitem per a una bona hidratació? «Diàriament perdem al voltant de 2,5 litres d'aigua a través de la suor, la respiració, la femta i l'orina. En aquest sentit, la ingesta d'aigua adequada és d'entre 2 i 2,5 litres per als adults. Aquesta aigua prové també d'aliments, per tant, és acceptable beure entre 750 ml i 1,5 litres d'aigua cada dia», comenta la nutricionista. L'aigua és una beguda saludable durant la nit, però no si qui la consumeix pren l'hàbit de beure fonamentalment en aquesta franja horària. L'ideal és hidratar al llarg del dia, ja que si només es fa de nit, no només causa inflor sinó que també provoca constants visites al bany, dificultant la conciliació del son. A més, l'aigua és una beguda recomanable per llevar-se la sensació de son quan sona el despertador. I les aigues amb gas carbònic són bones? Sembla que sí, que facilita la digestió si la prenem durant els àpats diaris. Les bombolles (anhídrid carbònic, o diòxid de carboni dissolt) permeten una major síntesi de sucs gàstrics, que ajudarà a una millor eficiència de fragmentació proteica a l'estómac. Prendre-la amb els àpats també té un cert efecte saciant, ja que el diòxid de carboni (en forma de gas) omple part de l'estómac, i ajuda a expandir les parets gàstriques, ocupant un espai, i fent que consumim menys quantitat d'aliments en aquell àpat.