La importància de mantenir la nostra pell en condicions

La pell actua com un òrgan protector, formant una barrera física i activa. Aquesta pel·lícula cutània actua adequadament quan es manté la humitat i el mantell àcid de la pell, la qual cosa evita el creixement de bacteris patògens. A més els queratinòcits (les cèl·lules predominants de l'epidermis, la capa més superficial de la pell) formen una barrera física, preservant l'estructura de la pell en formar unions estretes. Per això l'alteració de la barrera cutània contribueix a l'aparició de diferents malalties de la pell i fins i tot a al·lèrgies i infeccions.

El mal temps és un dels factors que poden afectar la barrera protectora natural de la pell, creant espais en la capa més externa, augmentant la pèrdua transepidèrmica d'aigua, és a dir, permetent que l'aigua escapi, amb la conseqüent deshidratació i afavorint que entrin irritants, la qual cosa augmenta la sensibilitat. A més, l'ambient sec pot ser responsable de les sensacions de picor, ja que la resposta inflamatòria s'activa i allibera histamines. Tot això pot exacerbar malalties inflamatòries de la pell com a rosàcia, èczema, ictiosis i psoriasis, que presenten ja de per si mateix una funció de barrera deteriorada. Però fins i tot les persones amb pell «normal» notaran aquest canvi, tal vegada experimentant galtes vermelles, pell més seca i llavis esquerdats.

Què podem fer per a evitar o alleujar aquests símptomes? Evitar dutxes llargues i calentes. A l'hivern ve de gust més un bany calent, però l'aigua molt calenta resseca molt la pell. A més, és recomanable usar olis de bany en comptes de gels i aplicar crema hidratant corporal immediatament després de la seva dutxa.

Limitar l'exposició a ambients càlids i secs, com a habitacions i automòbils amb bombes de calor o habitacions que continguin estufes de llenya, ja que aquests poden ressecar encara més la pell.

No abusar de la calefacció. El millor és mantenir-la a una temperatura de 21-23 °C en interiors: és millor usar roba addicional per compensar que mantenir temperatures molt elevades. Beure aigua. Es perd molta humitat a través de la pell seca (perquè la barrera cutània no funciona correctament). Per això, convé fer un esforç conscient per reposar líquids amb cada menjar i durant tot el dia.

Tria una bona crema hidratant d'hivern per a la seva pell. És possible que el mateix producte hidratant que usis la resta de l'any no hidrati la pell correctament durant els mesos freds i secs. Canvia la teva crema de dia per una més nutritiva una crema de textura més rica i humectant.

No oblidis els llavis. Igual que les parpelles, la pell dels llavis és molt prima i sensible, la qual cosa pot sofrir molt durant els hiverns durs, resultant en llavis secs, esquerdats i adolorits. Eviti llepar-se els llavis, ja que els enzims digestius i els bacteris presents en la saliva poden danyar els llavis. Usi bàlsams hidratants diverses vegades al dia per reparar la mucosa.

Protecció solar tot l'any. El protector solar no és només per als calorosos mesos d'estiu. El sol d'hivern, combinat amb la resplendor de la neu, pot danyar seriosament la seva pell. Per això, cal no oblidar-se d'aplicar protector solar en la cara i les mans (si estan exposades) uns 30 minuts abans de sortir i tornar a reposar la crema amb freqüència si roman en l'exterior per molt de temps.

Si bé aquests consells poden ajudar a millorar l'estat de la seva pell, a vegades, no és suficient. Quan el mal està fet i és tard per a les mesures prevenció, és el moment de reparar. A més de no descurar les mesures anteriors (higiene, hidratació, protecció solar?) podem afegir algun nutricosmètic amb ingredients que ajuden a millorar la hidratació de la pell:

1. Col·lagen. Es produeix en la capa mitjana de la pell a partir d'unes cèl·lules anomenades fibroblastos. El col·lagen ajuda a formar un entramat que té un paper essencial a mantenir la pell ferma. També juga un paper en la substitució i restauració de les cèl·lules mortes de la pell. S'ha vist que l'administració de col·lagen hidrolitzat disminueix significativament la pèrdua transepidèrmica d'aigua augmentant així el contingut d'aigua de l'estrat corni.

2. Àcid hialurònic. Juga un paper important en la disminució de la quantitat d'aigua que es perd de la pell i el seu suplement pot fer-la més hidratada, donant com a resultat una textura de pell més suau.

3. Àloe vera. S'ha vist que suplementar la dieta amb àloe té com a benefici estimular la producció de col·lagen i àcid hialurònic en els fibroblastos dèrmics humans pel que comporta una disminució en la pèrdua d'aigua transepidèrmica i millora l'elasticitat de la pell.