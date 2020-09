«L'haloteràpia es basa en la inhalació de micropartícules de sal»

Què és l'haloteràpia?

És una teràpia 100% natural i lliure de medicaments. Consisteix a respirar micropartícules de sal dins la nostra cova on hi ha més de vuit tones de sal tant a les parets com a terra. En respirar aquestes micropartícules, el client es veu beneficiat de les propietats naturals de la sal que és antiinflamatòria, antisèptica i antibacteriana.

Quin tipus de sal utilitzeu per als tractaments?

Se la coneix com a sal mèdica. És clorur sòdic al 99,9%, la mateixa que es fa servir quan estàs ingressat i et posen suero.

Quins beneficis té l'haloteràpia?

Ajuda a totes aquelles persones que pateixen malalties o afeccions respiratòries i dermatològiques. Tal com pneumònia, bronquitis, bronquiolitis, asma, EPOC, fibrosi quistica o dermatològiques com acne, psoriasis, dermatitis, pell atòpica i moltes més afeccions del tipus respiratori o dermatològic. L'única limitació per fer Haloteràpia és tenir més de tres mesos d'edat i no patir tuberculosi. En el cas de les persones amb malalties respiratòries, l'haloteràpia ajuda a desinflamar les vies respiratòries i eixamplar-les, també a fluïdificar el moc facilitant-ne l'expectoració, fet que es tradueix en un sistema respiratori net que produeix naturalment una major ingesta d'oxigen.

Les propietats de la sal com a antiinflamatori, antisèptic i antibacteriana natural tenen influència sobre la capa protectora de la pell proporcionant efectes curatius i cosmètics.

Com funcionen les teràpies?

La gent que ve per qüestions respiratòries només ha d'entrar a la cova, seure còmodament, i respirar. Hi ha música i un entorn tranquil i relaxant que juga amb les llums. Les sessions duren 45 minuts i es pot portar un llibre, xerrar amb la resta de gent, portar un mòbil o el que es vulgui. Per als nens tenim un espai perquè pugin jugar, que compta amb un tobogan i joguines. La gent que ve per qüestions dermatològiques ha de venir lleuger de roba per tal que tota la sal es quedi impregnada a la pell. D'alguna manera, s'emporten un 2x1, perquè no pots estar a la cova sense respirar.

És un tractament indicat només per a persones que pateixin afectacions respiratòries i dermatològiques?

No, també existeix l'haloteràpia esportiva o el ioga dins de la cova. Totes dues afavoreixen a una millor oxigenació, cosa que en els professionals de l'esport és d'agrair i suposa un avantatge sobre els altres competidors. Clubs de futbol com el CSKA de Moscou o els equips olímpics russos fan servir l'haloteràpia diàriament per millorar els resultats esportius.

És coneguda aquesta tècnica?

És molt coneguda a països del nord d'Europa com Polònia, Estònia o Lituània. A Rússia forma part del sistema sanitari públic i és molt habitual que als nens de les llars d'infants i escoles se'ls porti un cop per setmana a fer haloteràpia com a prevenció davant de les malalties respiratòries. Als països del sud d'Europa ha començat a estendre's fa uns anys, actualment a Itàlia els centres d'haloteràpia es compten per centenars.

Aquesta teràpia la va descobrir un metge polonès en adonar-se que els treballadors que esmicolaven les pedres de sal dintre d'una mina a Polònia mai patien malalties respiratòries, aquest va ser el desencadenant per la creació de l'espeleoteràpia, que consistia a passar uns dies a una mina de sal per tal de beneficiar-se dels efectes positius de la sal sobre el sistema respiratori i dermatològic. En l'actualitat aquesta teràpia s'ha modernitzat i fem servir tecnologia per replicar les condicions naturals d'una cova de sal, passar 45 minuts a la nostra cova és equivalent a viure en una cova de sal natural durant més de dos dies. Existeixen diversos estudis mèdics que demostren les propietats saludables de l'haloteràpia i cada dia mes és una eina fonamental per a moltes persones davant les seves afeccions o malalties.