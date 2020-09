MGC Mútua, la millor asseguradora de salut d'Espanya, segons l'OCU

Segons la darrera enquesta de l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris), duta a terme entre els seus socis, MGC Mútua és considerada la millor asseguradora de salut d'Espanya. A l'enquesta Satisfacció amb les assegurances de salut MGC Mútua ocupa la primera posició amb la millor valoració pel que fa a «satisfacció general». Així mateix, la Mútua treu una puntuació excel·lent en aspectes com la qualitat de l'assistència mèdica, les cobertures que ofereix, l'atenció personal i l'agilitat en les autoritzacions de proves, entre d'altres. L'entitat asseguradora és la millor valorada amb una distància notable respecte dels grans grups d'àmbit estatal.

L'objectiu d'MGC Mútua, entitat especialitzada en assegurances d'assistència sanitària des de 1982, és oferir les màximes prestacions amb la millor relació qualitat-preu, incrementant, any rere any, les cobertures i prestacions per als seus mutualistes amb els darrers avenços mèdics i tecnològics.

MGC Mútua destina tots els beneficis que obté a l'ampliació i a la millora de cobertures i serveis. En els estudis publicats pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i pel Col·legi Oficial de Metges de Girona, l'entitat asseguradora és considerada pel col·lectiu mèdic, any rere any, com una de les entitats millor valorades a Catalunya. L'assegurança de salut d'MGC Mútua inclou les cobertures més completes, incloent prestacions importants que altres companyies no cobreixen, i un ampli quadre facultatiu. Es complementa, a més, amb un ampli ventall de serveis que garanteixen als mutualistes una atenció integral i immediata



Durant la pandèmia

Al llarg del període de confinament provocada per la covid-19, fins que no es van poder obrir novament les oficines al públic, la Mútua va atendre els assegurats des de la seu social de l'entitat, de manera centralitzada, des d'on es van resoldre tots els seus dubtes i s'hi van fer tots els tràmits necessaris. Això va ser possible perquè l'entitat va reforçar l'atenció amb personal mèdic i sanitari que va donar resposta a totes les consultes relacionades amb la covid-19, fent el seguiment de pacients amb aquesta patologia o d'altres. En aquesta línia, la Mútua, sense demanar res a canvi, s'ha posat al costat de la societat davant una situació que ho exigia, donant cobertura a tots els mutualistes que han resultat contagiats per la pandèmia.

D'altra banda, i fins que no se'n trobi la cura o la vacuna, la Mútua s'ha volgut sumar a l'optimisme i l'esperança que ens proporcionen les darreres notícies, segons les quals és força probable que la vacuna estigui disponible a finals d'any. Investigadors de tots els països hi treballen sense descans. I aquí, a Catalunya, un equip liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet va engegar un important projecte de recerca per trobar el tractament i la vacuna que permetran combatre la covid-19. Amb la iniciativa #JoEmCorono ja s'han recaptat més de 2,4 milions d'euros i la Mútua s'hi ha afegit aportant-t'hi el seu granet de sorra mitjançant la Fundació MGC, que hi ha col·laborat amb una donació de 30.000 ?.