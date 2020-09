La nova Clínica Girona estarà preparada per afrontar futures pandèmies

L'estructura de formigó de la nova Clínica Girona ja és pràcticament acabada. L'skyline del nou centre hospitalari ja està definit i presideix l'entrada sud de la ciutat de Girona. És un centre hospitalari dissenyat per PMMT arquitectes per fer present la medicina del futur, per acollir totes les innovacions mèdiques i tècniques que vagin apareixent i que està preparat per afrontar pandèmies, amb l'aplicació del sistema «iCovid Airbag».

La Covid19 ho ha trastocat tot aquest any 2020, i ha significat, també, l'oportunitat d'adaptar el nou edifici que s'està construint a les necessitats sanitàries que requereixen el tractament d'una pandèmia. Segons Patricio Martínez i Maximià Torruella, arquitectes de PMMT creadors del disseny de la nova Clinica Girona, «el sistema iCovid Airbag, gira entorn d'un disseny per permetre una transformació ràpida del centre hospitalari s'ha creat per als complexos de nova construcció, o per remodelar els actuals. Són propostes que busquen evitar els hospitals de campanya que hem vist els últims mesos i que tenen com a objectiu permetre una feina segura als sanitaris i donar confort als pacients».

La nova Clínica Girona serà tres vegades més gran que l'actual. Passarà d'una superfície d'uns 13.000 m2 a 41.000 m2. Ampliarà tots els serveis, convertint-se en una clínica referència a Catalunya i a Europa, essent el centre hospitalari més modern que incorpora l'accessibilitat total, el Clear Code Arquitecture, que permet oferir a totes les persones, independentment de les seves capacitats motrius o sensorials, un tracte en igualtat de condicions, des de la seva arribada a centre, durant la seva estada i en la seva sortida.



La medicina del futur, al 2021

La nova Clínica Girona disposarà de serveis d'urgències, diàlisi, un servei de diagnosi per la imatge exemplar, amb 16 sales d'imatge, consultes externes, reproducció assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, quiròfans, bloc obstètric, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI, unitats d'hospitalització i tots els serveis generals necessaris per al funcionament de la clínica com farmàcia, cuina, neteja, esterilització, magatzems, etc.

I a tota aquesta infraestructura, equipada amb el més modern aparellatge mèdic, cal sumar l'experiència i professionalitat del personal, que des de fa més de 85 anys es dedica a donar assistència sanitària de qualitat a la població de les comarques gironines, basada en criteris d'eficàcia, privacitat i tracte humà.

Amb l'obertura de la nova Clínica Girona, l'any 2021 arribarà a Girona a medicina del futur, perquè ha estat dissenyada i pensada per encarar els reptes del segle XXI, des de l'eficiència en la mobilitat de pacients, personal i subministres; l'accessibilitat universal que oferirà un espai per a tothom; la sostenibilitat que garantirà estalvi energètic, amb molt a llum natural; i materials innovadors que faran del nou centre hospitalari un espai saludable.