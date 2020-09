Un pla basat en diferents estratègies

Pel que fa a professionals, el seu creixement per respondre de forma més ràpida i eficient a totes les necessitats -fruit de la pandèmia o activitat habitual- es planteja actuar des de dues vessants: per abordar la covid, els equips d'atenció primària sumaran més de 1.400 professionals per gestionar-la des de tres nivells:



Assistencial: reforçant les plantilles amb més metges i infermeres.

Informatiu: amb gestors Covid i els referents Covid Salut i Escola.

Intervencionista: equips de cribatge poblacional arreu per a fer PCRs massius a determinats nuclis i entorns poblacionals.

Per respondre a l'augment de la demanda i a les noves formes d'abordatge de l'assistència, s'incorporen de forma estructural uns 2.400 professionals d'altres disciplines per assumir tasques assistencials que impactin en:

Millor asistència: amb perfils capaços de resoldre patologies cròniques i derivades de la pandèmia, com treballadors socials, nutricionistes o especialistes en salut mental.

Millor atenció a l'usuari: incorporant auxiliars d'infermeria i administratius orientats a l'atenció ciutadana

Suport al professional mèdic: a través d'una nova figura: l'assistent d'equip, que descarregarà els facultatius de tasques administratives.

En resum, la incorporació d'aquests professionals permet reorganitzar les tasques administratives i de gestió que no són pròpies de la tasca assistencial, per tal que metges i infermeres se centrin en allò que només poden fer elles i ells i que realment aporta valor al pacient i al sistema, segons va informar el govern.

El pla també preveu que aquestes noves inversions requereixen d'espais nous, propers o ja existents als CAPs per encabir els nous professionals, per respondre a les necessitats generades per la covid, i per especialitzar-ne alguns amb visió territorial, per fer PCRs, per atendre la demanda pediàtrica o per a l'activitat de vacunació, per exemple. Tot plegat es farà de manera sectoritzada i coordinada amb les regions sanitàries i els municipis.

Des de Metges de Catalunya es va respondre que la contractació de 306 nous facultatius a l'atenció primària anunciada per Salut era «irrisòria». El sindicat recela del nou pla de reforç de la primària i avisa a Salut que la falta de personal en aquest primer nivell assistencial és «angoixant». En concret, va criticar les «dificultats» que el departament té per incorporar nous metges al sistema. El sindicat calculava que la primària necessita incorporar més de 1.000 facultatius per poder atendre «en condicions òptimes» la població i recuperar alhora l'activitat ajornada durant la primera onada de la pandèmia. L'organització va alertar que «aviat» cridarà el col·lectiu a donar una resposta «ferma».

Metges de Catalunya va recordar que el 2018 l'administració ja es va comprometre a contractar 309 metges de família, dels quals asseguren només n'ha incorporat poc més d'un centenar. Des de llavors, afirmen, la manca de personal s'està suplint amb el «sobreesforç» que fan prop de 800 professionals treballant voluntàriament més hores i acceptant més càrrega de feina.