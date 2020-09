Reforç a l'atenció primària

El Govern català ha ideat un pla de reforç de la primera línia de la sanitat pública: l'atenció primària. Salut va anunciar fa uns dies aquest pla que suposarà una inversió total de gairebé 300 milions d'euros fins al 2022. Es tracta d'una inversió històrica, ja que es tracta d'un dels pressupostos més grans mai destinats a l'atenció primària. Aquest pla que contempla aquest enfortiment del sistema que resulta clau per a l'atenció sanitària de la ciutadania inclourà també l'incorporació de 3.811 nous professionals. L'augment de la plantilla pot resultar clau per posar múscul en l'atenció primària.

Segons va exposar fa uns dies el govern, el pla de reforç de l'atenció primària s'ha treballat prioritzant l'escolta de les necessitats dels professionals que hi treballen i s'està dissenyant des de fa mesos, però la pandèmia ha accelerat la posada en marxa de les principals mesures que contempla, de manera que algunes ja es podran començar a desplegar de forma imminent. D'aquesta manera algunes actuacions ja seran visibles properament.

En aquest sentit, durant la presentació del pla es va posar de manifest que una de les principals motivacions per impulsar aquest pla conjuntural i a la vegada estructural és el «constant increment de la demanda a l'atenció primària, en un país que ha augmentat la seva població un 22% en 18 anys i on gairebé el 40% té problemes crònics, gràcies al fet que les malalties es curen o es cronifiquen en major mesura». No obstant això, l'aparició de noves malalties -com la mateixa covid, en què la primària està fent una ingent tasca de control i contenció- i les noves i canviants necessitats de salut de la ciutadania auguren un major creixement d'aquesta demanda. Tenint en compte aquests aspectes, el govern va afirmar que tres dades així ho dibuixen. La primera, que l'any passat l'activitat va créixer en 2,4 milions de visites respecte a l'any 2018, fregant gairebé els 50 milions.

La segona, que al gener i febrer d'enguany (abans de l'inici de la pandèmia), l'activitat ja havia crescut un 2,7% respecte al mateix període del 2019. I la tercera, que la primària està atenent el 80% de la demanda que està generant la covid, desplegant activitats de diagnòstic clínic (PCRs i altres proves), participant en cribratges massius, identificant contactes estrets dels casos que diagnostica o seguint casos asimptomàtics i lleus, entre d'altres.

A més, a partir d'ara, haurà d'incrementar més les seves funcions i activitats, relacionades amb la covid -com ara fer suport a les escoles o fer front a les 500.000 PCRs que caldrà fer a la comunitat educativa- o no vinculades amb aquesta malaltia –com garantir activitat ajornada –vacunes infantils-, atendre l'activitat habitual i incrementar les relacionades amb la salut mental per l'impacte de la pandèmia.

Per tot plegat, la previsió d'increment de la demanda s'espera que se situï al voltant del 25% respecte a l'any anterior. En aquest escenari cal garantir, doncs, que els professionals, els processos i la tecnologia disponible assegurin la capacitat d'atenció. Per això, per donar una resposta ràpida, adequada i efectiva als pacients és imprescindible dimensionar l'atenció primària, per afrontar el present i durant els propers anys, responent a la covid i més enllà d'ella. Tal com ho demostren les xifres l'atenció primària catalana s'ha de reforçar de manera important i sense perdre temps per afrontar els nous reptes que venen. El pla preveu incorporar altres perfils als equips d'atenció primària que treballin de forma interdisciplinar amb la resta de professionals de medicina i infermeria. Aquests canvis, ja previstos i d'ampli consens en el sector, impliquen noves formes de treballar, una reorganització de les funcions i nous processos de treball. De fet, suposa un canvi de model que la pandèmia accelera.

Per això, el pla planteja afegir professionals de forma conjuntural per a donar resposta a la covid, així com també d'altres de forma estructural per seguir reforçant la plantilla de professionals. En aquest sentit, a banda de créixer en nombre i tipus de professionals, el pla també suposarà guanyar eines tecnològiques, optimitzar i redefinir processos de treball i habilitar espais de treball dins i fora dels CAPs.

El pla també preveu invertir prop de 5,5 M? en necessitats d'inversió tecnològica, per garantir una resposta ràpida i eficient a la ciutadania, especialment en un context on la digitalització i les alternatives a la visita presencial s'han consolidat. Per exemple, per a la millora de l'accessibilitat es reforçaran i es milloraran centraletes telefòniques de CAPs, mentre que s'adquiriran més equips i dispositius per incrementar la telemedicina i l'atenció a domicili.

La despesa tecnològica també arribarà als equips de cribratge territorial de proves PCR, millorarà programaris d'aplicatius mòbils, i abastarà l'atenció assistencial a altres sectors, com l'educatiu, amb la integració de bases de dades, segons el pla de Salut.