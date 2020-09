«La Teràpia Ocupacional és imprescindible perquè la persona assoleixi el major grau de benestar i qualitat de vida»

Què aporta la Teràpia Ocupacional a la nostra societat?

La Teràpia Ocupacional aporta a la societat una mirada holística, humanista i centrada en la persona des dels seus orígens, forma part del nostre ADN com a professionals i és una disciplina que aspira a l'autonomia plena de les persones i la integració en la societat. Creiem en la capacitat de les persones. No es una professió paternalista, sinó que empoderem, volem que les persones puguin tenir una vida plena i autònoma. Des de dutxar-se a participar en cursos de formació. Vivim en una societat competitiva, on sembla que, de per si, si no ets d'una manera determinada quedes exclòs. Nosaltres sempre pensem en la igualtat d'oportunitats, i ens preocupem de com fer-ho. El nostre valor és que som les professionals preparades per analitzar les activitats, adaptar-les, comprendre el seu funcionament i el que es necessita per executar-les i així podem capacitar les persones a realitzar-les. El nostre objectiu és la funció ocupacional de la persona i que sigui el més autònoma possible en aquesta. Si aquesta es veu alterada per a qualsevol motiu ( físic, cognitiu, emocional, social...) i en qualsevol etapa del cicle vital (des del naixement fins a la mort). El nostre mètode d'intervenció? són les ocupacions i activitats significatives i terapèutiques, l'adaptació? d'aquestes i de l'entorn.

Què diferencia la Teràpia Ocupacional d'altres professions?

Totes són complementàries. La rehabilitació és un concepte ampli, no només rehabilitació física. La rehabilitació és la recuperació global de la persona (física, psíquica, social, laboral,...) que hi intervenen molts professionals i nosaltres som un d'aquests. Nosaltres treballem des de la perspectiva de l'ocupació.

Abans ha parlat de les ocupacions i activitats significatives, com les definiria?

Són la nostra eïna d'intervenció. Són aquelles importants per a la persona, que les escull segons les seves necessitats i interessos i aquelles que tenen significat per als diferents rols que desenvolupa en la societat. Hi ha diferents maneres d'utilitzar l'ocupació o activitat significativa, una és quan l'activitat és l'objectiu i l'altra quan utilitzem l'activitat com a eina per assolir l'objectiu. Per exemple: una persona que ha patit un ictus i el seu objectiu és poder cuinar sense ajuda ja que per a ella és important, la Terapeuta Ocupacional adaptarà l'activitat i l'entrenarà en els diferents passos, assessorant-la en els diferents productes de suport i en la utilització d'aquests perquè pugui ser autònoma. O en un altre cas, una persona amb una fase inicial d'Alzheimer que li agradava molt cuinar, podem utilitzar la cuina per arribar a l'objectiu de mantenir al màxim la memòria o la seqüenciació.

On podem dir que treballen les terapeutes ocupacionals?

En un gran ventall d'àmbits d'intervenció: el de la salut (tant física com mental), el sociosanitari, el social, el de l'educació, investigació... I en diferents serveis, des dels hospitals a les escoles. Encara que no tots aquests serveis contemplen la figura de la Terapeuta Ocupacional, no vol dir que no hi sigui necessària. La nostra presència ha de ser imprescindible perquè la persona assoleixi el major grau de benestar i qualitat de vida.

D'on surt la idea de crear el grup territorial a Girona del COTOC?.

Va sorgir perquè la situació actual de la Teràpia Ocupacional a Girona fos més present. Els hospitals públics de Catalunya gestionats per l'ICS i la XHUP disposen de terapeutes ocupacionals i en el cas de Girona no és així. Hi ha una atenció diferent per part nostra depenent del territori de Girona on és trobi la persona a tractar. Si posem d'exemple el Baix Empordà, l'hospital de Palamós disposa del servei de teràpia ocupacional en l'atenció hospitalària, l'ambulatòria i al domicili, donant una cobertura a l'usuari en tot el procés assistencial que requereix. També disposa de Palamós Gent Gran, on hi ha dues terapeutes ocupacionals per l'atenció dels usuaris que requereixin atenció sociosanitària. La regió sanitària de Girona té una carència assistencial per part de la figura de la terapeuta ocupacional. Si ens centrem a l'hospital Trueta, hospital de referència a la província, els usuaris reben atenció a l'àmbit ambulatori, sense poder ser tractats anteriorment en l'hospitalització i al domicili. Per tant, des del grup volem traslladar la necessitat de la creació de llocs de treball en els diferents hospitals i serveis per tal de poder donar cobertura aquelles persones afectades en l'àmbit neurològic ( ictus ), en l'àmbit físic (traumatisme de l'extremitat superior) o davallades funcionals derivades de malalties greus, entre d'altres.

Un altre exemple?

A molts centres ocupacionals per a persones amb diversitat intel·lectual tenen el servei de teràpia ocupacional i no hi ha la figura de la terapeuta ocupacional. Això no només passa a Girona sinó a tot Catalunya. A l'Article 7.2.c) de la Llei 44/2003, de 21 de Novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) assenyala que correspon als terapeutes ocupacionals la realització d'activitats de caràcter ocupacional. També a l'Article 36 de la Constitució estableix que la Llei regularà les professions titulades, no podent-se exercir sense la corresponent titulació universitària. Però veiem per un altre costat que les condicions relatives a l'organització i al funcionament dels centres ocupacionals a Catalunya no cita aquest professional de manera imprescindible. Creiem que tot i el valor de la nostra tasca, trobem que som poc reconegudes i amb poca demanda per part dels diferents sectors. Aquestes són diferents situacions que donen sentit a la creació del grup.

Davant de la pandèmia actual, quin paper té la TO?

El covid-19 és un virus que els casos confirmats d'aquesta malaltia poden anar des de símptomes lleus, patologies/malalties greus o fins i tot la mort. Aquesta pandèmia ha implicat un canvi total en les rutines ocupacionals, impactant en totes les activitats de la vida diària i en les relacions interpersonals, tant en persones afectades com no. Davant aquest impacte podríem dir que la Teràpia Ocupacional és un professional sanitari imprescindible per poder pal·liar i donar una resposta adequada davant aquesta nova situació. Avaluant i intervenint en la recuperació d'aquestes activitats quotidianes afectades, des de les més bàsiques a les més complexes; i ajudant a l'adaptació de les persones a la nova forma de relacionar-se uns amb els altres. Ha estat una de les professions clau i amb una gran capacitat d'adaptació a la situació canviant diària i havent de treballar amb molta incertesa i alhora transmetre serenor a les persones usuàries i a companys. Adaptant les activitats significatives, assessorant i acompanyant en la creació de nous hàbits per tal de que les persones i/o col·lectius puguin mantenir la seva autonomia individual i en la societat.

Com ara?

Per exemple, en les residències geriàtriques hem donat suport a l'organització en els plans de contingència on s'han sectoritzat espais per unitats de convivència de 10-15 persones que ha suposat uns canvis en les infraestructures adaptant espais com a menjadors, zones de transferència o gimnàs. Hi ha hagut una tasca de docència juntament amb la resta de l'equip, a l'hora de adaptar funcions i horaris de l'equip auxiliar, neteja i bugaderia, en la formació de com posar i treure l'equip de protecció i adaptant el contacte amb l'exterior durant el confinament i les visites posteriors acompanyant les famílies.

I en l'àmbit hospitalari?

En l'àmbit hospitalari i/o sociosanitari ha intervingut en la reducció de l'impacte de la immobilització i en la prevenció d'úlceres en els casos més greus, junt amb una orientació a la realitat. Minimitzant també en tots els casos l'impacte de l'aïllament. Ha treballat en la recuperació de l'autonomia de les activitats quotidianes i els components d'execució de la persona (físics, cognitius i socials) per facilitar l'alta hospitalaria. En l'àmbit ambulatori i atenció domiciliaria s'ha adaptat la tornada de l'hospital a casa, valorant les noves necessitats i aptituds, junt amb l'entorn de la persona, davant la seva nova situació. També amb un entrenament i assessorament a la família, per fomentar l'autonomia en les activitats de la vida diària. Donant una continuïtat al treball fet en l'àmbit hospitalari. En altres territoris de Catalunya els terapeutes ocupacionals també han estat presents a les UCIs, a Girona no ha sigut així. Amb l'experiència dels companys sabem que ajudaria a disminuir l'estada d'ingrés millorant i/o recuperant la seva autonomia. A poc a poc ens anem fent visibles, fent que es valori la nostra tasca i potencial.