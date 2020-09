Un glucocorticoide reduiria la mortalitat per coronavirus

L'administració de dosis altes d'un glucocorticoide denominat metil-prednisolona disminueix dràsticament la mortalitat i la necessitat d'intubació en pacients amb pneumònia per covid-19, segons un estudi realitzat per l'Hospital Universitario de Crcues, Biocruces Bizkaia, la Universitat del País Basc i el centre de recerca biomèdica CIBERESP.

Aquest estudi, publicat en la revista científica "Plos One", tenia com a objectiu principal analitzar l'efecte d'una tanda curta de 3 dies de la metil-prednisolona, administrada a dosis altes, de manera anàloga a com es fa en malalties pulmonars inflamatòries autoimmunes, i identificar quins pacients i en quin moment evolutiu de la malaltia es podien beneficiar d'aquest tractament, segons han informat a Efe fonts de la recerca mèdica a l'Hospital de Cruces.

La conclusió del treball és que l'administració de dosis d'aquest glococorticoide (hormona que participa en la regulació del metabolisme de carbohidrats) a l'inici de la segona setmana de la malaltia en pacients greus de pneumònia per covid-19, amb paràmetres inflamatoris elevats i disminució de la saturació d'oxigen, és "de gran utilitat" per tal d'evitar morts i intubacions i, per tant, ingressos en unitats de vigilància intensiva.

En la recerca ha participat el Grup d'Estudi COVID compost per professionals sanitaris de la Unitat de Malalties Autoimmunes, Medicina Interna, Epidemiologia Clínica, Unitat de Malalties Infeccioses i Reumatología de l'Hospital Universitario de Cruces, sota la direcció de Guillermo Ruiz Irastorza.

L'estudi observacional ha inclòs a un total de 343 pacients amb pneumònia per covid-19 ingressats en els serveis de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital de Cruces durant els mesos de març i abril de 2020.

Els resultats mostren una disminució de la mortalitat o de la probabilitat combinada de mort o intubació de més del 60 per cent en els pacients tractats amb dosis de metil-prednisolona durant la segona setmana després de l'inici dels símptomes, un efecte que es va observar únicament en aquells amb elevació dels paràmetres analítics d'inflamació i que presentaven deterioració respiratòria.

La mortalitat global de la sèrie va ser del 7,5 per cent, augmentant fins al 14% en els pacients amb major perfil de gravetat, xifres que estan molt per sota de l'observat en la majoria d'estudis publicats. D'altra banda, només el 2% dels pacients que no presentaven dades analítiques d'inflamació van morir.

A més, aquest estudi ha permès identificar a un subgrup de pacients amb pneumònia per covid-19 amb bon pronòstic, aquells que durant la primera setmana de malaltia no alteren els paràmetres analítics d'inflamació i mantenen una bona funció respiratòria, i que serien susceptibles de seguiment domiciliari amb vigilància activa, la qual cosa podria contribuir a alleujar la pressió sobre els hospitals.