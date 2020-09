Totes les mascaretes que Consum ha retirat del mercat

Portar mascareta s'ha convertit en una constant en les nostres vides des que el Govern va obligar a portar-la com a mesura de protecció davant la pandèmia de coronavirus. A Catalunya és obligatòria des del 8 de juliol.

Consum ha publicat un avís amb els tipus de mascaretes que no protegeixen el ciutadà i estaven fins ara al mercat –són un total de vuit mascaretes-. És molt important saber quin tipus de mascareta vols comprar i si està homologada, és a dir, que compleixi els requisits mínims que exigeixen les autoritats sanitàries per a un ús correcte i assegurança, segons publica Levante EMV, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Mascaretes retirades

A continuació t'indiquem quines són les mascaretes que no et protegeixen i ja no estan a la venda per evitar un possible contagi de Covid-19.



Mascareta higiènica PREMIUM DISPOSABLE FACE MASK sense marca del model JL-1-ce masks inside: El seu material filtrant té una penetració superior a la permesa per tractar-se d'una mascareta FPP2.

Mascareta de protecció FEK FUERKANG tipus K95/FPP2: El seu material filtrant té una penetració superior a la permesa i amb el seu ús hi ha perill de contaminació.

Mascareta de protecció BUTTERFLY TYPE de MOLOVEN, model MY00 tipus KN95: També per una fallada en el filtrat.

Mascareta de protecció LAXIANG ref ES 906: El seu material filtrant tenia una penetració superior a la permesa. Va avisar el Govern basc el 27 de maig d'aquest any.

Mascaretes PURVIGOR KN95/FPP2 del lot 20200316: El material filtrant no és el correcte per aquesta classe de mascaretes. La Junta d'Andalusia va donar l'avís el 7 de maig.

Mascareta ELIT tipus FFP3/NK95 model ELIT RESPIRATOR EB09.049: una mascareta que pertany a la categoria «EPI», però que incompleix la normativa de filtrat

Mascareta de protecció FFP2 envas verd la marca Garry Galaxy amb referència 20200324 201201: el Ministeri va llançar la notificació sobre aquesta mascareta a principis de maig per problemes de filtrat. La mascareta havia sigut enviada a hospitals catalans.

Mascareta higiènica infantil 'Kids Mask' de YCK, paquet de 50 unitats: Consum ha procedit a retirar aquesta mascareta infantil del mercat després de l'avís donat per la Junta d'Extremadura a l'agost. A l'envàs apareix la paraula «antivirus», però no hi ha cap document que ho justifiqui.



Altres mascaretes que incompleixen la normativa

Consum va rebre diversos avisos de mascaretes que no eren aptes per a la seva venda i que per les seves característiques, no s'adaptaven al que exigia la normativa vigent, per la qual cosa no eren mascaretes que proporcionessin a l'usuari una correcta protecció contra la Covid-19.

A les vuit mascaretes retirades per Consum anteriorment citades en caldria afegir dues més: